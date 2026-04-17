La tripulación de la misión Artemis II brindó este jueves su primera conferencia de prensa tras regresar a la Tierra y dejó un mensaje que trascendió lo científico: la exploración espacial puede unir al mundo en tiempos de división.
La tripulación de la misión Artemis II: “Partimos como compañeros, volvimos como mejores amigos”
Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen coincidieron en que partieron como colegas, pero volvieron unidos por una experiencia que, según describieron, va más allá de las palabras.
Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen coincidieron en que partieron como colegas, pero volvieron “como mejores amigos”, unidos por una experiencia que, según describieron, va más allá de las palabras.
Una misión histórica que marcó récords
La misión, impulsada por la NASA, llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia moderna, orbitando la cara oculta de la Luna durante más de nueve días.
El viaje, realizado a bordo de la nave Orion spacecraft y lanzado por el cohete Space Launch System, también marcó hitos clave en términos de representación: Glover se convirtió en el primer astronauta afrodescendiente en viajar al espacio profundo, Koch en la primera mujer y Hansen en el primer canadiense.
“Queríamos unir al mundo”
Durante la conferencia en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Wiseman destacó que el objetivo no era solo técnico.
“Queríamos hacer algo que uniera al mundo”, afirmó, al tiempo que agradeció el apoyo global recibido durante la misión.
En esa línea, Glover remarcó que la experiencia no fue solo de la tripulación, sino de toda la humanidad: “Intentamos reflejar lo que logramos juntos como países y como seres humanos”.
La emoción de ver la Tierra desde el espacio profundo
Uno de los momentos más impactantes fue observar la Tierra desde una distancia inédita. Los astronautas coincidieron en que esa perspectiva refuerza la idea de unidad.
Koch relató que comprendió la magnitud de la misión cuando su esposo le aseguró que habían logrado “marcar la diferencia” a nivel global. “Eso es todo lo que siempre quisimos”, expresó con emoción.
Por su parte, Hansen aseguró que la experiencia fortaleció su fe en la humanidad: “Nuestra tendencia natural es ser buenos y tratarnos bien”.
Experiencias que desafían la razón
Más allá de los logros técnicos, los tripulantes describieron momentos difíciles de explicar desde la lógica científica. Wiseman recordó un eclipse solar visto desde el espacio profundo como algo “de otro mundo”.
“No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente como para comprender lo que vimos”, sostuvo.
Entre la épica y lo cotidiano
La conferencia también tuvo lugar para anécdotas más livianas. Koch contó que, al regresar a la Tierra, soltó una prenda esperando que flotara, sorprendida cuando cayó al suelo.
Incluso hubo espacio para admitir fallas: la tripulación reconoció problemas técnicos menores, como una obstrucción en el sistema del inodoro de la nave.
El regreso a la Luna, cada vez más cerca
Uno de los mensajes más contundentes fue que el regreso humano a la superficie lunar está más próximo de lo que se creía.
Wiseman señaló que, de haber contado con un módulo de aterrizaje, la tripulación habría intentado descender en la Luna. “No es un salto tan grande como pensábamos”, afirmó.
La misión se inscribe en el legado del histórico programa Apollo program, impulsado en su momento por el presidente John F. Kennedy, quien planteó el desafío de llegar a la Luna “no porque sea fácil, sino porque es difícil”.
Hoy, décadas después, Artemis II retoma ese espíritu y lo proyecta hacia el futuro.
Una misión que dejó esperanza
Más allá de la ciencia, el mensaje final de la tripulación fue claro: la exploración espacial sigue siendo una fuente de inspiración colectiva.
“Lograr lo casi imposible es lo que hacemos”, resumió Koch.
En un contexto global atravesado por tensiones, Artemis II logró algo que pocas misiones consiguen: recordar que, desde el espacio, la humanidad se ve como una sola.