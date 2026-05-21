Un periodista deportivo fue asaltado en plena transmisión en vivo mientras se encontraba dentro de su automóvil en una estación de servicio de Cuernavaca, México.
Tensión en México: un periodista fue sorprendido por un ladrón armado durante una transmisión en vivo
Fernando Vargas fue asaltado mientras realizaba un móvil desde su auto en una estación de servicio. Un hombre armado abrió la puerta del vehículo, le exigió sus pertenencias y lo obligó a bajar. Según medios locales, el comunicador se encuentra sano y salvo.
La víctima fue identificada como Fernando Vargas, quien realizaba un vivo para un programa la noche del martes cuando fue sorprendido por un hombre armado.
En medio de la transmisión, el delincuente abrió la puerta del vehículo y comenzó a exigirle sus pertenencias. “La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, se escucha decir al asaltante durante la secuencia.
El atacante también obligó al periodista a bajar del auto, mientras el momento quedaba registrado en la propia transmisión. La situación generó conmoción entre quienes seguían el vivo y luego entre usuarios de redes sociales.
Este miércoles, medios locales informaron que Vargas se encuentra sano y salvo. El caso volvió a poner bajo la lupa la inseguridad en la vía pública y el riesgo al que también quedan expuestos trabajadores de prensa durante coberturas o transmisiones fuera de estudio.