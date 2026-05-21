Impactante momento

Tensión en México: un periodista fue sorprendido por un ladrón armado durante una transmisión en vivo

Fernando Vargas fue asaltado mientras realizaba un móvil desde su auto en una estación de servicio. Un hombre armado abrió la puerta del vehículo, le exigió sus pertenencias y lo obligó a bajar. Según medios locales, el comunicador se encuentra sano y salvo.