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Terror en Colombia: secuestraron a padre e hijo en una playa, hallaron muerto al padre y buscan al joven

Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, fueron interceptados por hombres armados mientras estaban en el sector turístico de La Bocana, en Buenaventura. Horas después, el cuerpo del padre fue encontrado flotando en una zona de marea, mientras el joven continúa desaparecido y las autoridades ofrecen una recompensa para dar con los responsables.