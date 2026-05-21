Un paseo turístico por una playa de Colombia terminó en una escena de terror para una familia y en una investigación que mantiene en vilo a Buenaventura.
Terror en Colombia: secuestraron a padre e hijo en una playa, hallaron muerto al padre y buscan al joven
Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, fueron interceptados por hombres armados mientras estaban en el sector turístico de La Bocana, en Buenaventura. Horas después, el cuerpo del padre fue encontrado flotando en una zona de marea, mientras el joven continúa desaparecido y las autoridades ofrecen una recompensa para dar con los responsables.
Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, habían llegado al sector de La Bocana, una zona turística del Pacífico colombiano, cuando fueron interceptados por hombres armados.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió este lunes, mientras padre e hijo se encontraban en la playa y registraban imágenes del lugar.
El secuestro en la playa
Un video difundido en medios colombianos muestra los momentos previos a la desaparición. Según la reconstrucción inicial, Nicolás estaba grabando actividad pesquera en la zona cuando aparecieron personas armadas que comenzaron a reclamarles por la filmación.
Los hombres habrían interpretado que estaban siendo grabados y exigieron el celular. Padre e hijo, siempre según esa primera reconstrucción, intentaron explicar que no los estaban enfocando a ellos, sino a la actividad que se desarrollaba en la playa.
La situación escaló rápidamente. Los dos turistas fueron retenidos por los hombres armados y desde ese momento se perdió contacto con ambos.
Horas después, la búsqueda tuvo el peor desenlace parcial: el cuerpo de Alexander Valencia Hernández fue encontrado flotando en una zona de marea, lo que generó conmoción entre vecinos, turistas y autoridades locales.
Nicolás Valencia Ducuara, en tanto, continúa desaparecido. Su paradero es el principal foco de los operativos que se mantienen en la zona.
Búsqueda y recompensa
Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos para capturar a los responsables del homicidio de Alexander Valencia Hernández y obtener información que permita ubicar a su hijo.
El caso golpeó especialmente a Buenaventura, una ciudad portuaria atravesada por problemas históricos de violencia, presencia de grupos armados y disputas territoriales.
La Bocana, donde ocurrió el hecho, es uno de los sectores visitados por turistas por su cercanía con el mar y su oferta de paseos. El secuestro volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en zonas turísticas del Pacífico colombiano.
Mientras avanzan los rastrillajes y la investigación judicial, la familia espera novedades sobre Nicolás, el joven de 22 años que fue secuestrado junto a su padre y cuyo destino todavía se desconoce.