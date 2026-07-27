La superficie quemada en España en 2026 por los incendios forestales equivale a casi la mitad de la arrasada el año pasado, lo que situaría el costo de extinción entre los 1.723 y los 3.275 millones de euros.
Estiman un costo de hasta 3.275 millones de euros en tareas de extinción de los incendios en España
El cálculo varía en función de si se toma como referencia el costo estimado por hectárea de la Agencia Forestal de Navarra, que es de 10.000 euros.
Según el informe «Grandes incendios forestales» de Greenpeace, elaborado con datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), se estima que el año pasado el Gobierno español destinó entre 3.548 y 6.741 millones de euros a extinguir los incendios que, según datos del Ministerio del Interior, arrasaron cerca de 354.793 hectáreas en todo el país, en un total de 8.189 incidentes contabilizados.
Estimaciones de costos según diferentes fuentes
El cálculo varía en función de si se toma como referencia el costo estimado por hectárea de la Agencia Forestal de Navarra, que es de 10.000 euros, o bien las cifras que maneja Asemfo, que sitúa la cifra en torno a los 19.000 euros por hectárea. Estas estimaciones, en cualquier caso, solo contemplan el costo medio de las labores de extinción, sin tener en cuenta la restauración de las zonas afectadas, reportó Euronews.
Teniendo en cuenta que, según el último avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica, la superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año en España asciende ya a 172.396 hectáreas, es decir, prácticamente la mitad del total que ardió en el país en 2025, la factura en lo que va del año podría ascender a entre 1.723 y 3.275 millones de euros. Sin embargo, ese cálculo tan solo incluye las tareas de extinción.
Prioridades en la lucha contra incendios
Según estimaciones de Asemfo, a partir de los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, una buena parte de los fondos públicos destinados a la lucha contra incendios se destina a las labores de extinción y no tanto a las de prevención.
"Posiblemente estaremos en unas cifras muy parecidas a las que veníamos teniendo en años anteriores, de unos 1.200-1.300 millones (de euros) en su conjunto, donde unos 400 millones se irán en extinción", explicaba a la cadena Ser Miguel Ángel Duralde, presidente de Asemfo.
Es decir, que unos 800 millones de euros serían los que se destinan a las labores de prevención. La elaboración de estas cuentas depende de la información oficial aportada por las distintas administraciones competentes al Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que es solo una estimación aproximada.
Duralde, que lamenta que "las pérdidas son tremendas" y subraya que "los incendios forestales se apagan en invierno", defiende la importancia de invertir más fondos en la prevención, lo que, según sus cálculos, ahorraría unos cien euros en extinción por cada euro destinado a evitar las llamas desde un principio.