Violencia en la región andina

Asesinaron a un candidato a diputado en Perú en medio de la campaña electoral

Se trata de Gilbert Infante, aspirante por el partido "Fe en el Perú", quien fue atacado tras una actividad proselitista en Chorrillos. El líder de la formación denunció amenazas previas y vinculó el crimen al clima de violencia e inseguridad que atraviesa el país andino.