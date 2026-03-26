Asesinaron a un candidato a diputado en Perú en medio de la campaña electoral
Se trata de Gilbert Infante, aspirante por el partido "Fe en el Perú", quien fue atacado tras una actividad proselitista en Chorrillos. El líder de la formación denunció amenazas previas y vinculó el crimen al clima de violencia e inseguridad que atraviesa el país andino.
Asesinaron a un candidato a diputado en Perú en medio de la campaña electoral.
El candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, murió tras ser atacado a ladrillazos la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima, confirmó el miércoles el aspirante presidencial por el mismo partido, Álvaro Paz de la Barra.
Detalles del ataque
En entrevista con la emisora Radio Programas del Perú, Paz de la Barra afirmó que el hecho ocurrió luego de que el candidato salió de un evento político y se dirigió a encontrarse con simpatizantes, cuando fue atacado en circunstancias que calificó como un “asesinato”.
El candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, murió tras ser atacado a ladrillazos.
“Hoy recién a las 05:00 de la mañana me he enterado, por su esposa y por su familia. (…) No es un accidente, es un asesinato”, precisó el candidato, quien participó la noche del martes en el debate presidencial programado para esa jornada cómica.
Infante fue trasladado inicialmente a un centro de salud local, donde no habría sido atendido por falta de los insumos correspondientes.
Posteriormente fue derivado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, donde se confirmó su fallecimiento tras sufrir un paro cardíaco.
Pericias policiales y la palabra del gobierno
Un reporte policial señaló que el cuerpo de Infante presentaba signos de una posible lesión en la cabeza, lo que será materia de investigación para determinar las causas exactas de la muerte, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes sin haber establecido aún de manera concluyente las circunstancias del hecho.
El posteo de Presidencia de Perú en X.
Por su parte, la Presidencia del Perú expresó en la red X sus más profundas condolencias por el “sensible fallecimiento de Gilbert Infante”, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú.
“Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de organización política en este difícil momento”, agregó.