Una explosión en una discoteca de Perú dejó más de 30 heridos y varios en estado crítico

Una explosión dentro de una discoteca el fin de semana sembró pánico en plena fiesta en Trujillo, Perú. El hecho dejó una escena de desesperación, gritos y corridas.
Algunos de los lesionados sufrieron amputaciones y permanecen internados en grave estado, mientras las autoridades intentan determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.
Todo ocurrió en Dali Disco, un local bailable ubicado en esa ciudad peruana, donde una detonación sorprendió a quienes participaban del evento. El saldo preliminar fue de al menos 33 heridos, entre ellos tres menores de edad, según confirmaron organismos de emergencia.
El dramático episodio quedó registrado en un video tomado por uno de los presentes, imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron el desconcierto de quienes intentaban salir del lugar tras la explosión.
De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de la zona, mientras se activó un operativo para asistir a las víctimas e iniciar las primeras pericias sobre lo ocurrido en el boliche.
El director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florián Gómez, informó que al menos cinco personas permanecen en estado de gravedad. Entre las lesiones más severas se reportaron amputaciones y heridas provocadas por esquirlas, lo que obligó a realizar cirugías de urgencia.
Entre los afectados hay un adolescente de 16 años y dos jóvenes de 17. La presencia de menores entre los heridos acentuó la conmoción por un ataque que, además del número de lesionados, impactó por la brutalidad de las secuelas físicas que dejó en varias víctimas.
Horas después, la discoteca difundió un comunicado en el que repudió lo sucedido, expresó solidaridad con las personas afectadas y sostuvo que se trató de “un acto criminal cometido por terceros” sin vínculos con la actividad del local.
La explosión no aparece como un hecho aislado en Trujillo. En los últimos meses, la ciudad y la región de La Libertad acumularon una larga serie de ataques con explosivos, muchos de ellos asociados por las autoridades a bandas delictivas que utilizan estas prácticas como método de extorsión. Solo en 2025 se registraron 286 explosiones en la región, 136 de ellas en Trujillo, una cifra que expone la magnitud de una violencia que ya dejó de ser excepcional.