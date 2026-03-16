Un deslizamiento de tierra en la zona rural del distrito de Parcoy dejó al menos tres muertos

La tarde del domingo 15 de marzo de 2026 quedó marcada por la tragedia en la sierra de la región La Libertad, luego de que un deslizamiento de tierra sorprendiera a varias personas en una zona rural del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz. El evento ocurrió específicamente en el anexo El Encanto, un sector ubicado en una zona de difícil acceso donde las labores de rescate se volvieron especialmente complejas.
De acuerdo con el reporte difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad, el deslizamiento se produjo aproximadamente a las 13:20 horas, generando una rápida movilización de las autoridades regionales y del personal de salud para atender a las víctimas y evaluar la magnitud de los daños.
Según la información oficial del organismo regional, el evento fue catalogado como peligro por deslizamiento, una situación que suele presentarse en zonas montañosas durante temporadas de lluvias intensas o cuando el terreno pierde estabilidad.
El desplazamiento ocurrió en una zona rural del distrito de Parcoy
Trabajos de rescate
El reporte señala que el incidente dejó un saldo de tres personas fallecidas, además de varios heridos y personas rescatadas en medio de una intensa operación de emergencia que se desplegó en el lugar. Mientras tanto, informaron que una persona permanecía atrapadaentre los escombros y el material desprendido de la ladera.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que las labores de rescate se desarrollaron con la participación de diferentes instituciones del sistema de respuesta ante desastres. Asimismo, señalaron que la emergencia provocó la destrucción total de una vivienda, evidenciando la fuerza con la que se desplazó el terreno en la zona afectada.
Trabajos de rescate tras el deslizamiento de tierra en Perú
Dentro de las primeras acciones de respuesta, el Gobierno Regional de La Libertad anunció la programación de un vuelo en helicóptero con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria hacia la zona impactada, además de evaluar la posible evacuación aérea de un paciente que requería atención médica especializada. La medida busca acelerar la asistencia debido a las dificultades geográficas que presenta la provincia de Pataz, donde muchas comunidades solo pueden ser alcanzadas por vía aérea o mediante largos trayectos por carretera.
En medio de la emergencia, la ambulancia de la Comunidad Campesina Llacuabamba también se sumó a los trabajos de atención, apoyando en el traslado de heridos y en la coordinación con los centros médicos de la zona. Este apoyo resultó fundamental para movilizar a los lesionados hacia lugares donde pudieran recibir atención médica adecuada.
El documento oficial también precisa que personal del Centro de Salud Parcoy y del Centro de Salud Llacuabamba se encontraba en el lugar de los hechos brindando asistencia a las víctimas. Los profesionales de la salud realizaron evaluaciones médicas inmediatas, estabilizaron a los heridos y coordinaron su traslado hacia los establecimientos de atención.
Uno de los pacientes lesionados fue derivado directamente al Centro de Salud de Llacuabamba, donde recibió tratamiento inicial mientras se evaluaba su estado clínico. Las autoridades sanitarias indicaron que el paciente se encontraba estable, aunque bajo observación médica.