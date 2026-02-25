Brasil bajo el agua: 30 muertos y más de 30 desaparecidos por las lluvias

Las intensas lluvias que azotaron el estado de Minas Gerais, en Brasil, dejaron un saldo trágico con decenas de víctimas fatales, miles de personas evacuadas y una situación de emergencia que mantiene en vilo a varias ciudades de la región.
Al menos 30 personas murieron, más de 3.000 quedaron sin hogar y 39 permanecen desaparecidas tras el devastador temporal que azotó el estado de Minas Gerais. Las lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y el colapso de viviendas en varias ciudades.
Al menos 30 personas murieron como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos provocados por las precipitaciones extremas. Las autoridades confirmaron que 22 de las muertes se produjeron en Juiz de Fora, mientras que otras siete ocurrieron en Ubá, luego del desborde de un río durante la noche del lunes.
El impacto social también fue severo: más de 3.000 personas quedaron sin hogar y al menos 39 permanecen desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
Ante la magnitud de los daños, la alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública durante la madrugada del martes. La medida busca facilitar el acceso a recursos federales y acelerar la asistencia a los damnificados. En ese marco, se suspendieron las clases en toda la red municipal, una decisión que también fue adoptada en el vecino municipio de Matias Barbosa.
Las lluvias comenzaron a intensificarse hacia el final de la tarde del lunes y provocaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y el colapso de viviendas en distintos barrios. La situación se vio agravada por la geografía del lugar, caracterizada por morros y laderas pronunciadas.
El desborde del río Paraibuna y de otros arroyos anegó amplias zonas urbanas. Como consecuencia, se cerraron puentes y un paso subterráneo clave que conecta barrios con el centro de Juiz de Fora. También se registró la caída de árboles, calles bloqueadas y serios inconvenientes en la circulación.
Las imágenes del desastre muestran viviendas destruidas, calles convertidas en ríos y familias evacuadas de manera urgente hacia refugios temporales.
El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó tres días de luto oficial en todo el estado. En paralelo, el Ministerio de Defensa activó un operativo especial para colaborar con las tareas de emergencia.
El despliegue incluye tropas para la limpieza y desobstrucción de calles, la remoción de escombros, apoyo logístico, organización de refugios y el uso de helicópteros para operaciones humanitarias y de asistencia en zonas de difícil acceso. Las autoridades advirtieron que la situación sigue siendo crítica y pidieron extremar las precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias.