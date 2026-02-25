Intenso temporal

Brasil bajo el agua: 30 muertos y más de 30 desaparecidos por las lluvias

Al menos 30 personas murieron, más de 3.000 quedaron sin hogar y 39 permanecen desaparecidas tras el devastador temporal que azotó el estado de Minas Gerais. Las lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y el colapso de viviendas en varias ciudades.