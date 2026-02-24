Intenso temporal en Minas Gerais: calles convertidas en ríos, autos arrastrados y familias evacuadas

Una lluvia extrema golpeó en las últimas horas a la ciudad brasileña de Ubá, en el estado de Minas Gerais, y desató una escena de fuerte impacto urbano: calles anegadas, correntadas de barro, vehículos afectados y barrios enteros bajo agua. medios locales describieron el episodio como uno de los más severos de los últimos años en el municipio.
El temporal se concentró en un lapso muy corto. De acuerdo con datos oficiales, la ciudad acumuló 124,2 milímetros en solo seis horas, un volumen considerado extraordinario para ese intervalo y especialmente alto en relación con el promedio histórico mensual de febrero.
La magnitud de la precipitación provocó el desborde del Ribeirão Ubá, que salió de cauce e inundó calles, viviendas, comercios y distintos sectores urbanos. Entre los puntos más afectados, la Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima -conocida como Beira-Rio-quedó completamente cubierta por el agua.
Durante la noche del lunes y la madrugada siguiente, puentes y tramos completos de la vía quedaron tomados por el agua. Vecinos reportaron momentos de pánico mientras el nivel subía rápidamente y varias zonas de la ciudad se volvían intransitables por la fuerza de la corriente.
En distintos puntos de Ubá, autos quedaron parcial o totalmente rodeados por el agua, y la correntada arrastró objetos en plena vía pública. Las imágenes difundidas mostraron calles convertidas en verdaderos ríos de agua marrón, con barro y residuos avanzando con velocidad entre los vehículos.
El impacto también alcanzó a grandes comercios. Además, señalaron que concesionarias de marcas como Hyundai, Nissan y Fiat fueron afectadas por el ingreso del agua, en un dato que da dimensión del alcance de la inundación sobre áreas residenciales y comerciales.
Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió en un hogar de adultos mayores, donde los residentes quedaron aislados por el avance repentino de la inundación. Videos que circularon en redes sociales mostraron el agua ingresando al interior de la institución.
Además de los anegamientos, el temporal derivó en el derrumbe de un edificio. Las imágenes difundidas por el medio brasileño registraron el momento en que la estructura cedió en medio de calles inundadas y acumulación de agua, en un contexto de alta fragilidad urbana por la saturación del suelo.
Hasta el momento de la publicación de MetSul, las autoridades trabajaban en la evaluación de daños y en la verificación de posibles víctimas. En el operativo intervenían equipos de la municipalidad, Bomberos, Guardia Civil Municipal y la Coordinación Municipal de Defensa Civil, con tareas de emergencia y monitoreo de áreas vulnerables.
Este martes por la mañana, la ciudad continuaba con labores de limpieza, asistencia a familias afectadas y relevamiento de pérdidas. La Defensa Civil recomendó evitar zonas anegadas, no cruzar calles con corriente y buscar lugares seguros ante una nueva suba del arroyo, al tiempo que advirtió que el suelo saturado y la posibilidad de nuevas lluvias fuertes podrían agravar la situación.