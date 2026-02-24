Brasil

Intenso temporal en Minas Gerais: calles convertidas en ríos, autos arrastrados y familias evacuadas

La ciudad de Ubá, en la Zona da Mata, sufrió un temporal de gran intensidad que dejó inundaciones repentinas, autos arrastrados por la correntada y al menos un derrumbe estructural, tras registrarse 124,2 milímetros de lluvia en apenas seis horas, según datos oficiales difundidos por la municipalidad.