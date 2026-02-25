Por un desperfecto eléctrico

Un incendio destruyó la estatua gigante de Nuestra Señora de Fátima en Natal

La estatua estaba en construcción y se proyectaba que tendría 35 metros de altura cuando estuviera terminada, según el ayuntamiento de Natal. Una persona que trabajaba en la construcción resultó herida, con quemaduras leves en las manos.