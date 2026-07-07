La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió el martes (07.07.2026) al gobierno de Ecuador reconocer que invadió la embajada mexicana en Quito y violó el asilo concedido al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
México exigió a Ecuador admitir la "invasión" a su embajada en 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum demandó "un desagravio" por aquel episodio, para restablecer relaciones con Quito.
Glas fue detenido en abril de 2024 durante un asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito, que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Consultada durante su rueda de prensa diaria, Sheinbaum exigió un "reconocimiento" del gobierno de Ecuador "de que invadieron la embajada (...), de que esta persona (Glas) estaba asilada".
El exfuncionario se había refugiado en la embajada mexicana en diciembre de 2023. En 2017, Jorge Glas había sido condenado por corrupción, pero fue liberado cinco años más tarde por un hábeas corpus que luego fue revocado.
Sheinbaum sostuvo que restaurar las relaciones bilaterales sin que exista un reconocimiento oficial y formal por parte de Ecuador supondría olvidar que ese país invadió su legación diplomática, agredió a ciudadanos mexicanos que estaban en ella y detuvo a una persona que había recibido su asilo.
"Es muy claro, ellos tienen que revertir la situación, es decir, tiene que haber un desagravio, que tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada", afirmó la mandataria.
"Si no hay ese desagravio, ¿cómo va a haber un restablecimiento de relaciones? No podemos decir: ya se nos olvidó que invadiste la embajada", agregó.