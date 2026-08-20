Un ataque ruso a gran escala contra Kiev dejó al menos 12 muertos y 34 heridos durante la madrugada de este jueves, según el último balance difundido por las autoridades ucranianas.
Ataque ruso contra Kiev dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos
El bombardeo ocurrió durante la madrugada de este jueves y alcanzó distintos sectores de la capital ucraniana. Hubo daños en edificios residenciales, una escuela y un hospital infantil.
Las explosiones afectaron distintos puntos de la capital y provocaron daños en edificios residenciales y en infraestructura civil, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de rescate y búsqueda entre los escombros.
La ofensiva se produjo en medio de una nueva escalada de los ataques aéreos entre Rusia y Ucrania, un conflicto que continúa desde la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022. Durante las últimas horas, las fuerzas rusas combinaron misiles y drones en una operación que también alcanzó otras zonas del territorio ucraniano.
Edificios residenciales, una escuela y un hospital infantil resultaron dañados
El ataque golpeó distintos sectores de Kiev. Uno de los puntos más afectados fue un edificio residencial de varias plantas, donde los pisos superiores quedaron destruidos como consecuencia del impacto. Los servicios de emergencia trabajaron en la zona para localizar a posibles víctimas y asistir a las personas afectadas.
También fueron reportados daños en una escuela y en un hospital infantil. Las autoridades ucranianas difundieron imágenes de los efectos del bombardeo y señalaron que varios inmuebles civiles sufrieron daños.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre el número de víctimas y anunció que este viernes será una jornada de duelo en la capital. Durante ese día, las banderas serán colocadas a media asta y quedarán suspendidas las actividades recreativas previstas en la ciudad.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que Rusia había preparado el ataque con anticipación y que en la ofensiva se utilizaron diferentes tipos de armamento. Según el mandatario, el objetivo fue causar daños en infraestructura ucraniana.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la operación fueron utilizados decenas de misiles, incluidos proyectiles balísticos y de crucero, además de drones de ataque.
Según los datos difundidos por las autoridades, las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar una parte importante de los drones y de los misiles de crucero, aunque enfrentaron mayores dificultades para detener los proyectiles balísticos.
El ataque también provocó cortes de electricidad en distintos sectores. Miles de hogares quedaron temporalmente sin suministro, mientras los equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio.
La situación generó además preocupación en países vecinos. La actividad militar en la región volvió a poner en alerta a otros Estados de Europa del Este, especialmente por la presencia de drones y misiles cerca de sus fronteras.
Rusia confirmó la ofensiva y explicó cuáles fueron sus objetivos
El Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus fuerzas realizaron durante la noche un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y la región que rodea a la capital.
Desde Moscú señalaron que la operación estuvo dirigida contra instalaciones vinculadas con el complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos y depósitos de combustible y lubricantes. También aseguraron que fueron atacadas instalaciones relacionadas con la producción de componentes para drones.
La versión rusa contrasta con la denuncia de las autoridades ucranianas, que señalaron los daños ocasionados en zonas residenciales y edificios utilizados por civiles.
La ofensiva se produjo además en un contexto de creciente utilización de drones por parte de ambos países. Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania, mientras Kiev también lleva adelante operaciones con drones de largo alcance contra objetivos ubicados dentro del territorio ruso.
La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia lanzó una combinación de misiles balísticos, de crucero y otros proyectiles de alta velocidad, junto con un importante número de drones. De acuerdo con reportes publicados durante la jornada, la ofensiva alcanzó numerosos puntos tanto en Kiev como en otras regiones del país.
Uno de los principales reclamos de Zelenski volvió a estar relacionado con la defensa aérea. El presidente ucraniano pidió a sus aliados occidentales nuevos sistemas y misiles interceptores Patriot, considerados fundamentales para enfrentar los ataques con proyectiles balísticos.
La necesidad de contar con más sistemas de defensa aérea se convirtió en uno de los principales pedidos de Kiev a sus aliados desde el comienzo de la guerra. La capacidad para detectar e interceptar los misiles antes de que alcancen zonas pobladas es considerada clave para reducir el número de víctimas civiles.
Mientras continúan las tareas de emergencia en Kiev, las autoridades ucranianas mantienen el balance abierto debido a que los equipos de rescate todavía trabajan en algunas de las áreas afectadas. Por ese motivo, el número de víctimas podría modificarse a medida que avance la búsqueda entre los edificios dañados.
El ataque se suma a una serie de ofensivas aéreas que en los últimos meses han afectado a Kiev y otras ciudades ucranianas. La capital, que se encuentra lejos de las principales líneas de combate terrestre, continúa siendo uno de los objetivos de los ataques con misiles y drones.
A más de cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala, la guerra mantiene un elevado nivel de actividad militar y sin un acuerdo de alto el fuego que permita detener de manera sostenida las hostilidades. La ofensiva de este jueves vuelve a mostrar el impacto que los ataques aéreos tienen sobre la población civil y la infraestructura de las ciudades ucranianas.