El exjefe del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND), August Hanning, fue detenido este martes bajo sospecha de espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de traición, según informó la Fiscalía Federal alemana.
Quién es el exjefe de inteligencia de Alemania detenido por sospechas de espionaje
August Hanning quedó bajo custodia junto a su antiguo jefe de gabinete, acusado de acceder a documentación clasificada y mantener presuntos contactos con representantes de organismos extranjeros.
Junto con Hanning también fue arrestado su antiguo jefe de gabinete, identificado como Manfred D., quien es investigado como presunto cómplice. Ambos deberán comparecer ante un juez, que definirá su situación de detención.
La acusación contra Hanning
De acuerdo con la investigación, Hanning y su excolaborador habrían acordado en 2010 que este último le proporcionara información interna del BND a cambio de una remuneración.
Los investigadores sostienen que el colaborador le entregó alrededor de 2.000 documentos, una parte importante de ellos con información clasificada.
La Fiscalía Federal analiza ahora el destino que tuvo ese material y el posible uso que hizo Hanning de los documentos obtenidos durante ese período.
Sospechas de contactos extranjeros
Según la acusación, Hanning habría utilizado parte de la información para elaborar un análisis destinado a un integrante de un servicio de inteligencia extranjero. Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar si ese documento llegó efectivamente a manos de su destinatario.
La causa también contempla los contactos que el exjefe del BND habría mantenido con otro representante de inteligencia extranjero. En ese caso, se investiga si le transmitió información de carácter político basada, al menos parcialmente, en documentos internos del organismo alemán.
Las autoridades alemanas no revelaron qué países estarían involucrados en esos contactos.
La investigación
La Fiscalía Federal continúa reuniendo elementos para determinar el alcance de las acciones atribuidas a ambos sospechosos y establecer si la información clasificada fue efectivamente transmitida a servicios de inteligencia extranjeros.
Mientras avanza la investigación, Hanning y Manfred D. quedaron a disposición de la Justicia. Un juez deberá resolver las condiciones de su detención y las próximas medidas dentro del proceso.