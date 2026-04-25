Las Fuerzas Armadas de Mali informaron este sábado que se encuentran combatiendo a “grupos terroristas” que lanzaron ataques coordinados contra posiciones militares en la capital, Bamako, y en distintas regiones del país. La ofensiva, cuya autoría aún no fue oficialmente confirmada, habría sido ejecutada de manera simultánea en varios puntos del territorio.
Combates simultáneos sacuden Mali tras ataques coordinados a bases militares
Las Fuerzas Armadas de Mali confirmaron enfrentamientos en la capital, Bamako, y en otras regiones del país tras una serie de ataques coordinados atribuidos a grupos insurgentes. La situación genera preocupación por una nueva escalada de violencia.
Según el parte militar, los ataques se registraron durante la madrugada y tuvieron como blanco cuarteles y puntos estratégicos tanto en la capital como en el interior.
Testigos reportaron fuertes explosiones y tiroteos en las inmediaciones de la principal base militar ubicada en las afueras de Bamako, poco antes de las 6 de la mañana. Tras los incidentes, fuerzas de seguridad desplegaron operativos y bloquearon rutas clave.
Enfrentamientos en múltiples regiones
Además de la capital, se registraron combates en ciudades como Sévaré y Kidal, en el centro del país, y en Gao, en el norte. “Hay disparos por todos lados”, relató un testigo en Sévaré, reflejando la magnitud de los enfrentamientos.
Las autoridades pidieron a la población mantener la calma mientras continúan las operaciones para controlar la situación. El alcance total de los ataques y el número de víctimas aún no fue precisado.
Hipótesis sobre los responsables
Aunque el Ejército no identificó oficialmente a los autores, distintas fuentes de seguridad indicaron que en la ofensiva podrían haber participado grupos vinculados a la red yihadista Al Qaeda, en particular su filial regional Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), activa en el Sahel.
Por otro lado, el portavoz del Frente de Liberación de Azawad aseguró que sus fuerzas tomaron el control de varias posiciones en Kidal y Gao, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.
Tensión cerca del aeropuerto de Bamako
En la capital, los combates también se extendieron a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Modibo Keïta, donde se reportaron disparos de armas pesadas y fusiles automáticos en un campamento militar cercano.
En esa zona operan fuerzas extranjeras, incluidas unidades de seguridad vinculadas a Rusia.
Testigos señalaron la presencia de helicópteros sobrevolando el área mientras se desarrollaban los enfrentamientos. “Escuchamos disparos dirigidos al campamento que protege el aeropuerto”, indicó un residente.
Un país marcado por la inestabilidad
Mali atraviesa una prolongada crisis de seguridad, agravada desde que una junta militar tomó el poder en 2020. El país enfrenta una compleja insurgencia que incluye a grupos yihadistas, milicias locales y movimientos separatistas tuareg, especialmente en el norte y centro del territorio.
La nueva ola de ataques coordinados refuerza la preocupación por una posible escalada del conflicto y evidencia las dificultades del gobierno militar para contener la violencia en todo el país.