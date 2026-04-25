La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en un encuentro que marca un nuevo paso en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Caracas y Washington buscan profundizar el diálogo tras años de ruptura diplomática
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo su primer encuentro con el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de relaciones entre ambos países.
La reunión se inscribe en la etapa de acercamiento entre ambos países, luego de que los vínculos diplomáticos —interrumpidos desde 2019— fueran restablecidos en marzo de este año.
Según informaron medios oficiales venezolanos, durante el encuentro se abordó la continuidad de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación y avanzar en temas pendientes entre Caracas y Washington. En ese sentido, se planteó la posibilidad de consolidar una relación “productiva y estratégica” a largo plazo.
Una agenda basada en cooperación y diálogo
Desde el gobierno venezolano señalaron que la reunión busca consolidar un vínculo basado en el respeto mutuo y el beneficio de ambos países. Rodríguez había expresado previamente su intención de “continuar una agenda de trabajo” con Estados Unidos, en el marco de esta nueva etapa diplomática.
Por su parte, Barrett remarcó que su misión en Venezuela está enfocada en dar continuidad al plan de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que contempla estabilización, recuperación y transición.
El diplomático, que reemplaza a Laura Dogu tras la reapertura de la misión estadounidense en Caracas, llegó recientemente al país con el objetivo de acompañar este proceso de reconstrucción institucional y política.
Contexto regional y movimientos diplomáticos
El encuentro se produjo en una jornada de intensa actividad diplomática en Caracas. Horas antes, Rodríguez había recibido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien anunció un plan conjunto para combatir economías ilegales en la frontera, incluyendo narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.
La coincidencia de ambas reuniones refleja el intento del gobierno venezolano de reposicionarse en el escenario regional e internacional, en un contexto de cambios políticos y reconfiguración de alianzas.
Expectativas de una nueva etapa
Desde ambas partes existe expectativa sobre la posibilidad de avanzar en una relación más estable tras años de tensiones. En declaraciones públicas, Rodríguez reiteró su interés en fortalecer la cooperación bilateral, mientras que Barrett subrayó el potencial impacto de este vínculo en el futuro del hemisferio.
El restablecimiento del diálogo entre Caracas y Washington abre así una nueva etapa en una relación históricamente compleja, marcada ahora por la búsqueda de acuerdos en áreas estratégicas y de interés común.