La Unión Europea (UE) y Estados Unidos dieron un paso clave en su estrategia para asegurar el acceso a minerales críticos al firmar un acuerdo de cooperación que busca fortalecer el abastecimiento de insumos esenciales para sectores estratégicos, en un contexto de creciente preocupación por el dominio de China en este mercado.
UE y Estados Unidos acuerdan estrategia conjunta sobre minerales críticos frente a China
La Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos, con el objetivo de reducir la dependencia de China y fortalecer industrias estratégicas como la defensa y la energía.
El entendimiento fue formalizado mediante un memorando suscrito por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quienes coincidieron en la necesidad de reducir la concentración de estos recursos en pocos proveedores.
“La excesiva dependencia de uno o dos países constituye un riesgo inaceptable”, advirtió Rubio, al destacar que tanto Estados Unidos como Europa deben garantizar cadenas de suministro seguras y diversificadas para sostener su desarrollo económico y tecnológico.
Un plan para estabilizar el mercado
El acuerdo incluye la elaboración de un plan de acción que contempla herramientas para ordenar el mercado global de minerales críticos. Entre las medidas en análisis figura la posibilidad de establecer precios mínimos, una iniciativa que buscaría evitar prácticas de competencia desleal, como la sobreoferta a bajo costo.
Además, ambas potencias evaluarán la implementación coordinada de subsidios, la creación de reservas estratégicas y la armonización de estándares técnicos, con el objetivo de facilitar el comercio y fortalecer la integración entre los mercados occidentales.
También se prevén inversiones conjuntas en investigación y desarrollo, orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos y fomentar tecnologías alternativas.
Los minerales críticos —como el litio, el cobalto y las tierras raras— son fundamentales para la transición energética, la fabricación de semiconductores y la industria de defensa, lo que los convierte en un elemento central de la competencia geopolítica global.
En este escenario, la iniciativa conjunta busca no solo asegurar el abastecimiento, sino también reducir la vulnerabilidad frente a eventuales interrupciones o presiones comerciales.
Una estrategia global de alianzas
El acuerdo con la UE se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por Washington para consolidar alianzas en torno al suministro de minerales estratégicos. En los últimos meses, Estados Unidos avanzó en iniciativas similares con países como México y Japón, además de fortalecer la cooperación con Australia.
La administración estadounidense también impulsa la creación de un bloque de países aliados con condiciones comerciales preferenciales en este sector, con el objetivo de consolidar un sistema alternativo al predominio chino.
En un contexto de creciente rivalidad económica y tecnológica, el acuerdo entre la UE y Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la disputa por el control de recursos clave para el desarrollo global.