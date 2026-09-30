Netanyahu recibió como héroe a uno de los pasajeros que redujo al copiloto en pleno vuelo

Yaniv Hayun, uno de los hombres que ayudaron a neutralizar al atacante en el avión de FlyDubai que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y que fue desviado a Arabia Saudí tras una señal de emergencia, sostiene una bandera israelí tras su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv. REUTERS/Ammar Awad