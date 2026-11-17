Accidente en una exposición

Bolivia: un auto 0KM cayó desde un segundo piso mientras era elevado por una grúa

El hecho ocurrió en la previa de la feria "5 Días Sobre Ruedas" tras una falla en la maniobra de descarga. El rodado dio dos vueltas en el aire antes de impactar contra el suelo y un hombre que estaba en su interior debió ser rescatado y hospitalizado.