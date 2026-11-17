Una falla operativa durante los preparativos de una muestra automotor en la ciudad de La Paz, Bolivia, derivó en un accidente este martes, cuando un vehículo cero kilómetro se desplomó desde el segundo piso de un predio ferial mientras era izado por una grúa.
Bolivia: un auto 0KM cayó desde un segundo piso mientras era elevado por una grúa
El hecho ocurrió en la previa de la feria "5 Días Sobre Ruedas" tras una falla en la maniobra de descarga. El rodado dio dos vueltas en el aire antes de impactar contra el suelo y un hombre que estaba en su interior debió ser rescatado y hospitalizado.
Como consecuencia del violento impacto contra el pavimento, un hombre que se encontraba ubicado en la butaca del conductor sufrió diversas heridas y debió ser rescatado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la capital boliviana.
El episodio quedó registrado en un video captado por testigos que rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las imágenes se observa con claridad el momento exacto de la descoordinación: el operario encargado de manejar la maquinaria pesada retiró antes de tiempo la plataforma elevadora sobre la cual se apoyaba el automóvil, sin aguardar a que sus cuatro ruedas estuvieran firmemente asentadas y aseguradas sobre la losa del segundo nivel del edificio.
Al quedarse sin sustento mecánico en pleno traslado, el rodado de gran porte perdió toda estabilidad, se precipitó al vacío hacia un entrepiso desde una altura aproximada de 20 metros y dio dos vueltas completas en el aire antes de estrellarse de costado contra el suelo.
El operativo de rescate
La violencia de la caída provocó severos daños materiales en la carrocería, los cristales y la estructura general del vehículo exhibido, que quedó volcado lateralmente tras el impacto.
De inmediato, un grupo de trabajadores y colaboradores que participaban del armado de los stands corrió hacia el sector del siniestro para intentar poner de pie la unidad abollada y asistir a quien se encontraba en el interior, mientras daban aviso urgente a los servicios de emergencia locales.
Minutos después, dotaciones de bomberos arribaron al lugar y desplegaron las tareas de rescate para liberar al hombre que había quedado atrapado dentro del habitáculo tras el vuelco. Una vez extraído, el herido recibió las primeras atenciones médicas en el predio y fue derivado en ambulancia a un hospital de la zona para evaluar su estado clínico.
Según deslizaron los agentes que intervinieron en el salvataje, resultó clave el hecho de que el conductor llevara colocado el cinturón de seguridad al momento de la maniobra, un factor determinante para evitar que sufriera lesiones fatales durante los giros en el aire.
El descargo oficial del predio
El siniestro tuvo lugar en las instalaciones del Campo Ferial Churquiago Marca, en la antesala de la inauguración de la octava edición de la tradicional exposición "5 Días Sobre Ruedas", un evento que reúne a fanáticos del motor y a las principales marcas del sector para presentar sus nuevos modelos del 18 al 22 de noviembre.
Tras la repercusión pública del incidente, la administración del establecimiento ferial difundió un comunicado oficial para delimitar responsabilidades y llevar tranquilidad respecto del cronograma de la muestra.
Además, aclaró que "la manipulación, conducción, traslado y movimiento de los vehículos participantes corresponde exclusivamente a los organizadores de la feria o las personas designadas por estos".