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Más de 50 heridos

Sri Lanka: un choque múltiple de colectivos dejó al menos cinco muertos

El siniestro ocurrió sobre una autopista en el norte del país asiático e involucró a dos unidades del transporte público estatal y a un micro privado.

Cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses.Cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses.
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Al menos cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka, informó la Policía.

El accidente ocurrió en el tramo Medawachchiya-Rambewa de la autopista A9, en el distrito de Anuradhapura, y afectó a dos autobuses de la Junta de Transporte de Sri Lanka, entidad estatal, y a otro autobús privado.

El siniestro ocurrió este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka.El siniestro ocurrió este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka.

Choque frontal seguido de otra colisión

Según la Policía, los dos autobuses públicos chocaron frontalmente, y después el micro privado impactó contra la parte trasera de uno de ellos.

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Los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y la Policía abrió una investigación sobre el accidente.

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