Al menos cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka, informó la Policía.
Más de 50 heridos
Sri Lanka: un choque múltiple de colectivos dejó al menos cinco muertos
El siniestro ocurrió sobre una autopista en el norte del país asiático e involucró a dos unidades del transporte público estatal y a un micro privado.
Cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses.
El accidente ocurrió en el tramo Medawachchiya-Rambewa de la autopista A9, en el distrito de Anuradhapura, y afectó a dos autobuses de la Junta de Transporte de Sri Lanka, entidad estatal, y a otro autobús privado.
El siniestro ocurrió este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka.
Choque frontal seguido de otra colisión
Mirá tambiénChoque múltiple en Bulgaria: 11 muertos y 50 heridos en un accidente que involucró a 86 vehículos
Según la Policía, los dos autobuses públicos chocaron frontalmente, y después el micro privado impactó contra la parte trasera de uno de ellos.
Los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y la Policía abrió una investigación sobre el accidente.
Sobre el Autor
#TEMAS: