Cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas de Turquía murieron este jueves luego de que un helicóptero militar S-70 se precipitara en la provincia de Malatya, en el este del país. El accidente fue confirmado por el Ministerio de Defensa turco, que todavía no determinó las causas del siniestro.
Se estrelló un helicóptero militar en Turquía y murieron cuatro soldados
El accidente ocurrió en la provincia de Malatya, al este del país. Las autoridades investigan las causas del siniestro y una de las hipótesis apunta a un posible contacto con cables del tendido eléctrico.
El hecho ocurrió en el barrio de Samankoy, dentro del distrito de Yesilyurt. Tras la caída de la aeronave, efectivos policiales y autoridades militares acudieron al lugar para realizar las pericias correspondientes.
Dónde ocurrió el accidente
El helicóptero se estrelló en una zona del barrio de Samankoy, en el distrito de Yesilyurt, provincia de Malatya. Por el momento, no se estableció qué provocó el accidente.
El alcalde de la ciudad, Sami Er, señaló que una de las hipótesis es que la aeronave haya rozado un cable del tendido eléctrico. Esa posibilidad fue mencionada por medios locales, aunque todavía no fue confirmada oficialmente.
Investigan las causas
Luego del siniestro, personal policial y funcionarios militares se presentaron en el lugar para llevar adelante las actuaciones y determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.
Las autoridades continúan con las pericias para establecer qué ocurrió durante el vuelo y si hubo algún factor externo que provocara el accidente.
El mensaje del Ministerio de Defensa
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de los cuatro soldados y expresó sus condolencias a sus familiares y a las Fuerzas Armadas.
“Deseamos la misericordia de Dios para nuestros mártires, y expresamos nuestras condolencias y deseos de fortaleza a sus afligidas familias, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación”, indicó el organismo.