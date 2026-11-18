Accidente

Una vereda se derrumbó en Brasil y tres personas cayeron a un pozo de cinco metros

El episodio ocurrió en la ciudad de Sumaré y quedó registrado por una cámara de seguridad. Entre las personas que cayeron había una mujer, un hombre que llevaba en brazos a una nena de tres años y la pequeña. Los tres fueron rescatados y no sufrieron heridas de gravedad.