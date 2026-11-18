Una caminata por una vereda de la ciudad brasileña de Sumaré terminó en un accidente inesperado: el suelo cedió de manera repentina y tres personas cayeron dentro de un profundo agujero que se abrió bajo sus pies.
Una vereda se derrumbó en Brasil y tres personas cayeron a un pozo de cinco metros
El episodio ocurrió en la ciudad de Sumaré y quedó registrado por una cámara de seguridad. Entre las personas que cayeron había una mujer, un hombre que llevaba en brazos a una nena de tres años y la pequeña. Los tres fueron rescatados y no sufrieron heridas de gravedad.
Entre las víctimas había una mujer, un hombre que llevaba a una niña de tres años en brazos y la pequeña. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de un comercio de la zona y permitió observar cómo se produjo el derrumbe.
El episodio ocurrió cuando las tres personas caminaban con normalidad por el sector. En cuestión de segundos, parte de la acera se desplomó y dejó al grupo dentro de un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad. La caída fue tan repentina que no tuvieron tiempo de apartarse.
Las imágenes se difundieron en las últimas horas y muestran el momento en que la superficie se hunde y las personas desaparecen bajo el nivel de la calle. Luego del accidente, se desplegó un operativo para asistirlas y lograr que salieran del agujero.
Cómo fue el rescate de las tres personas
De acuerdo con la información difundida por medios brasileños los equipos de emergencia intervinieron para rescatar a las víctimas, que habían quedado atrapadas debajo de la vereda.
Entre ellas se encontraba un hombre que sostenía a la niña de tres años. También había una mujer que caminaba junto a ellos. Las tres personas lograron ser retiradas del lugar y recibieron asistencia.
Las autoridades locales informaron que ninguna sufrió heridas de gravedad. El dato llevó tranquilidad después de la caída, aunque el episodio generó preocupación por las condiciones de seguridad del espacio público.
El video de una cámara de vigilancia permitió reconstruir la secuencia y se convirtió en uno de los principales registros del accidente. En las imágenes se observa que el hundimiento se produjo de forma súbita, sin señales previas que permitieran anticipar el colapso de la superficie.
Investigan por qué cedió el suelo en plena vereda
Después del derrumbe, equipos municipales y personal de Defensa Civil comenzaron a trabajar en el lugar para determinar qué provocó la formación del pozo. También intervienen representantes de una empresa ambiental, según consignaron los medios que difundieron el caso.
Hasta el momento, no se había establecido oficialmente la causa del hundimiento. Entre las hipótesis mencionadas en la cobertura periodística se planteó la posibilidad de que el sector no hubiera tenido una estructura de hormigón adecuada, aunque esa explicación no fue confirmada por las autoridades.
La investigación deberá establecer qué condiciones del terreno o de la construcción de la vereda hicieron posible que la superficie cediera de esa manera. Además, los trabajos buscan evaluar las reparaciones necesarias para evitar nuevos incidentes.
El caso ocurrió en Sumaré, en el estado brasileño de San Pablo, y volvió a poner el foco en los riesgos que pueden generar los daños estructurales en espacios de circulación peatonal. Por ahora, el dato confirmado por las autoridades es que las tres personas fueron rescatadas sin lesiones de gravedad y que se trabaja para establecer el origen del derrumbe.