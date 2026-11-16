Al menos ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas como consecuencia de una serie de ataques armados registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul (sur), informaron las autoridades locales.
Ocho muertos y cinco heridos tras una serie de ataques armados en Porto Alegre
Los tiroteos se registraron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes desde vehículos en movimiento. La Policía de Rio Grande do Sul investiga presuntos enfrentamientos entre bandas criminales.
Los ataques ocurrieron sobre todo en la zona norte de Porto Alegre y en el municipio de Alvorada, donde los agresores se desplazaron en automóviles y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública, tanto por la noche como por la madrugada.
El episodio más grave tuvo lugar en el barrio de Sumaré, en Alvorada, donde cuatro personas murieron cuando se encontraban en un bar y los ocupantes de un vehículo abrieron fuego contra el establecimiento, mientras que las otras cuatro víctimas mortales se registraron en distintos barrios de Porto Alegre.
Hipótesis
Las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que los incidentes podrían estar relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales rivales que operan en la zona.
En uno de los episodios violentos, los disparos de arma de fuego fueron efectuados desde una motocicleta, mientras que en los demás se utilizaron automóviles conducidos por presuntos sicarios.
Los cinco heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que la Policía de Rio Grande do Sul indicó que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques, establecer si existe una relación directa entre ellos e identificar a los autores.