Política y seguridad

“Las leyes de seguridad que impulsa el Gobierno son una mala noticia para las organizaciones criminales”

El diputado Martín Rosúa destacó que en la Cámara de Diputados se logró el acompañamiento para 12 de las 13 herramientas enviadas por el Ejecutivo. “Es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro, que logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos y especialmente los rosarinos”, destacó.