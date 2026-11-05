Para verificar su origen

Es ley en Santa Fe la obligación de mostrar a la policía el IMEI del celular

Con los teléfonos móviles y otros dispositivos regirá lo mismo que con los bienes muebles registrados, como los vehículos. Los uniformados podrán exigir su “tarjeta verde” virtual. Es de fácil acceso, pero si el ciudadano se niega a exhibirlo el aparato podrá ser decomisado.