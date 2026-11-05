Con la versión más suave, o la menos dura si se prefiere, fueron ampliadas por ley las facultades de la Policía de la Provincia de Santa Fe para controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y de otros equipos similares.
Es ley en Santa Fe la obligación de mostrar a la policía el IMEI del celular
Con los teléfonos móviles y otros dispositivos regirá lo mismo que con los bienes muebles registrados, como los vehículos. Los uniformados podrán exigir su “tarjeta verde” virtual. Es de fácil acceso, pero si el ciudadano se niega a exhibirlo el aparato podrá ser decomisado.
Los uniformados podrán exigir a cualquier ciudadano, por ejemplo en operativos en las calles o ante alguna sospecha, que exhiban el IMEI de su portátil sin tener que brindar un motivo, mediar una orden judicial o cursarse una investigación previa. Y el poseedor del móvil deberá entonces permitir ese acceso y mostrar ese International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Móvil.
Se trata de un código único de 15 dígitos pregrabado al que se llega sin tantas dificultades: basta con marcar el código *#06# como si se tratara de una llamada telefónica común, en la función de teléfono del móvil. Además, en las cajas con que se venden los teléfonos suelen estar impresos.
La Cámara de Senadores sancionó la norma con los cambios hechos en Diputados y así esta vez logró la unanimidad en general y en particular.
En septiembre, cuando se aprobó por primera vez el mensaje del Ejecutivo, sobre los celulares el peronismo en el Senado se había opuesto. Los liderados por el senador Rubén Pirola votaron favorablemente el tratamiento sobre tablas en aquella oportunidad, pero luego rechazaron el texto al que poco habían podido aportar debido al apuro del oficialismo.