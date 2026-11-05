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Para verificar su origen

Es ley en Santa Fe la obligación de mostrar a la policía el IMEI del celular

Con los teléfonos móviles y otros dispositivos regirá lo mismo que con los bienes muebles registrados, como los vehículos. Los uniformados podrán exigir su “tarjeta verde” virtual. Es de fácil acceso, pero si el ciudadano se niega a exhibirlo el aparato podrá ser decomisado.

La Policía de Santa Fe podrá controlar el IMEI de celulares en la calle sin orden judicial, tras la ley aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial. La Policía de Santa Fe podrá controlar el IMEI de celulares en la calle sin orden judicial, tras la ley aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial.
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Con la versión más suave, o la menos dura si se prefiere, fueron ampliadas por ley las facultades de la Policía de la Provincia de Santa Fe para controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y de otros equipos similares.

Los uniformados podrán exigir a cualquier ciudadano, por ejemplo en operativos en las calles o ante alguna sospecha, que exhiban el IMEI de su portátil sin tener que brindar un motivo, mediar una orden judicial o cursarse una investigación previa. Y el poseedor del móvil deberá entonces permitir ese acceso y mostrar ese International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Móvil.

asdEl Senado de Santa Fe sancionó la ley que autoriza a la Policía a pedir el código IMEI de teléfonos celulares en controles de rutina en la vía pública.

Se trata de un código único de 15 dígitos pregrabado al que se llega sin tantas dificultades: basta con marcar el código *#06# como si se tratara de una llamada telefónica común, en la función de teléfono del móvil. Además, en las cajas con que se venden los teléfonos suelen estar impresos.

El recinto del Senado este jueves. Crédito: Senado de Santa FeCon el respaldo de todos los bloques, la policía santafesina quedó facultada para exigir el IMEI de cualquier teléfono en la calle sin mediar sospecha previa.

La Cámara de Senadores sancionó la norma con los cambios hechos en Diputados y así esta vez logró la unanimidad en general y en particular.

En septiembre, cuando se aprobó por primera vez el mensaje del Ejecutivo, sobre los celulares el peronismo en el Senado se había opuesto. Los liderados por el senador Rubén Pirola votaron favorablemente el tratamiento sobre tablas en aquella oportunidad, pero luego rechazaron el texto al que poco habían podido aportar debido al apuro del oficialismo.

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