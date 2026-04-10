Confuso episodio

Una despedida de soltero terminó en horror en Oklahoma: el novio disparó y mató a su amigo

Lo que debía ser una escapada entre amigos antes de un casamiento terminó con un muerto, un novio acusado de homicidio y una investigación que todavía intenta reconstruir qué pasó en una cabaña alquilada en Broken Bow, Oklahoma.