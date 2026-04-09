En una sorpresiva intervención que busca cerrar uno de los flancos más polémicos de su imagen pública, este jueves Melania Trump negó de forma categórica cualquier vínculo personal o profesional con Jeffrey Epstein. La primera dama no solo se desmarcó de las versiones que la sitúan dentro del círculo del pederasta, sino que elevó una exigencia al sistema judicial: la realización de audiencias públicas para las víctimas.
Melania Trump rompe el silencio: desmintió vínculos con el caso Epstein y exigió audiencias públicas para las víctimas
En una sorpresiva declaración desde la Casa Blanca, la primera dama de los Estados Unidos rechazó cualquier relación personal con el fallecido financista y aseguró que las versiones que la circulan son "difamaciones". Además, pidió transparencia total para quienes sufrieron los abusos de la red de Jeffrey Epstein.
Una desmentida sin matices
La esposa del presidente Donald Trump fue directo al grano para cortar las especulaciones que han circulado en diversos medios y redes sociales. Según la información difundida este jueves, la primera dama fue tajante: "No soy una víctima de Epstein".
Con esta frase, Melania buscó poner fin a las teorías que sugieren que su llegada al entorno del magnate inmobiliario fue facilitada por el financista neoyorquino. Al respecto, aclaró el origen de su relación matrimonial: "Él no me presentó a Donald Trump", sostuvo, reafirmando la versión de que se conocieron de manera independiente en la década del 90.
El pedido de audiencias públicas
Más allá de su defensa personal, el punto que generó mayor impacto en el ala política de Washington fue su reclamo de transparencia institucional. Melania Trump se pronunció a favor de que quienes sufrieron los abusos de la red de Epstein tengan un espacio de exposición pública y oficial.
"Pido audiencias públicas para las víctimas", manifestó la primera dama, argumentando que es la única vía para que la verdad salga a la luz de manera completa y sin filtraciones interesadas. En su visión, el proceso judicial debe ser abierto para garantizar que "se deben presentar todas las pruebas" ante la mirada de la sociedad.
El fin de las "difamaciones"
Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia figura un correo de 2002 en el que Melania Trump comentaba un artículo de revista sobre el financista, le preguntaba por su visita a Palm Beach y le pedía que la llame cuando vuelva a Nueva York, lo que podría sugerir una relación más cercana. De todas maneras, la primera dama minimizó ese contacto. "Nunca estuve en su isla, nunca estuve en su avión", sentenció, buscando desestimar cualquier registro fotográfico o testimonial que pretenda ubicarla en los escenarios clave del escándalo.
Este descargo ocurre en un contexto donde la Casa Blanca intenta consolidar una agenda propia, separada de las polémicas judiciales que han rodeado a figuras de la élite estadounidense durante años. Con estas declaraciones, Melania intenta blindar su figura personal de lo que considera ataques infundados contra su pasado como modelo en Nueva York.