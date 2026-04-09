"Él no me presentó a Donald"

Melania Trump rompe el silencio: desmintió vínculos con el caso Epstein y exigió audiencias públicas para las víctimas

En una sorpresiva declaración desde la Casa Blanca, la primera dama de los Estados Unidos rechazó cualquier relación personal con el fallecido financista y aseguró que las versiones que la circulan son "difamaciones". Además, pidió transparencia total para quienes sufrieron los abusos de la red de Jeffrey Epstein.