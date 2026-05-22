Un búfalo albino de aproximadamente 700 kilos, apodado “Donald Trump”, se convirtió en una inesperada atracción en Bangladesh, donde recibe la visita de cientos de personas en la previa del Eid al Adha, una de las celebraciones más importantes del calendario islámico. El animal vive en una granja cercana a Daca y pertenece al agricultor Zia Uddin Mridha.
Video: un búfalo albino apodado “Donald Trump” se volvió furor en Bangladesh
El animal, de gran porte y pelaje poco común, genera gran atención en una granja cercana a Daca, donde visitantes de distintas regiones llegan para conocerlo y fotografiarse antes de una importante celebración religiosa.
Un fenómeno viral
El particular pelaje claro y largo del búfalo, poco común en esta especie, generó comparaciones inmediatas con el peinado del presidente estadounidense Donald Trump. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales, lo que impulsó su popularidad dentro y fuera del país.
Durante las últimas semanas, familias, curiosos e influencers se acercaron a la granja para fotografiarse con el animal, que se transformó en uno de los principales atractivos de la zona. Incluso, visitantes de distintos distritos llegaron al lugar en barco para verlo antes del inicio de la festividad religiosa.
Un ejemplar raro
Según el Departamento de Servicios Ganaderos de Bangladesh, los búfalos albinos son extremadamente raros debido a la baja producción de melanina, el pigmento responsable del color del pelaje y la piel. El animal recibe cuidados diarios, que incluyen baños frecuentes y el cepillado de su largo pelo claro antes de la llegada de los visitantes.
El dueño, Zia Uddin Mridha, señaló que la gran cantidad de visitantes comenzó a afectar al búfalo, que habría perdido peso por el estrés de la exposición constante. Por ese motivo, decidió restringir parcialmente el acceso a la granja.
Pese a la popularidad, el animal será parte de las tradiciones del Eid al Adha, festividad en la que millones de familias musulmanas realizan el sacrificio de animales. En Bangladesh, se estima que más de 12 millones de cabezas de ganado serán sacrificadas durante las celebraciones. El propietario reconoció que le costará despedirse del búfalo, aunque remarcó el significado religioso del ritual.