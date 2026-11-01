Un giro en el escenario europeo

Bulgaria eligió a Iliana Yotova y tendrá por primera vez una mujer al frente de la Presidencia

La actual mandataria en funciones se impuso en la segunda vuelta frente al europeísta Andrey Gyurov, según los primeros resultados y los sondeos a boca de urna. Su triunfo abre una nueva etapa en un país atravesado por el debate sobre Rusia, Ucrania y su lugar en Europa.