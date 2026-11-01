Bulgaria tendrá por primera vez una mujer elegida para ocupar la Presidencia. Iliana Yotova, actual jefa de Estado en funciones, se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones frente al ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de acuerdo con los primeros datos del escrutinio y las encuestas difundidas al cierre de los centros de votación.
Bulgaria eligió a Iliana Yotova y tendrá por primera vez una mujer al frente de la Presidencia
La actual mandataria en funciones se impuso en la segunda vuelta frente al europeísta Andrey Gyurov, según los primeros resultados y los sondeos a boca de urna. Su triunfo abre una nueva etapa en un país atravesado por el debate sobre Rusia, Ucrania y su lugar en Europa.
Los sondeos a boca de urna publicados por distintas consultoras le atribuyeron a Yotova entre el 51% y el 52,5% de los votos, mientras que Gyurov habría reunido entre el 43% y el 45%. Por su parte, los primeros recuentos citados por agencias internacionales elevaron la ventaja de la mandataria a cerca del 58%, frente a un 38% de su adversario.
Gyurov reconoció la derrota y señaló que los resultados debían ser aceptados. El escrutinio oficial, sin embargo, se esperaba para este lunes, por lo que las cifras difundidas durante la noche del domingo todavía eran provisorias.
La participación fue baja: las estimaciones la ubicaron entre el 26% y el 29%, apenas por encima de la primera vuelta del 25 de octubre, cuando se había registrado uno de los niveles más bajos desde la caída del comunismo en 1989.
Dos miradas sobre la guerra en Ucrania
La elección estuvo marcada por las diferencias entre los candidatos respecto de la política exterior y, en particular, de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Yotova, socialista de 62 años, sostiene una posición favorable a recuperar el diálogo con Moscú, frenar el envío de ayuda militar a Kiev y buscar una salida diplomática al conflicto. Durante la campaña se definió como una posible “presidenta de la paz” y planteó que las negociaciones deben ocupar un lugar central para alcanzar un acuerdo.
Gyurov, economista y ex primer ministro interino, defendió una orientación más cercana a los socios occidentales. Respaldó el apoyo a Ucrania y sostuvo que Bulgaria debe reforzar su cooperación con la Unión Europea y la OTAN frente a la amenaza rusa. Durante su gestión interina, además, firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Kiev.
El resultado representa también una prueba política para el oficialismo. Yotova contó con el respaldo de Bulgaria Progresista, el espacio encabezado por el actual primer ministro Rumen Radev, quien dejó la Presidencia en enero para competir en las elecciones parlamentarias.
Quién es Iliana Yotova
Antes de llegar a la primera magistratura, Yotova desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito periodístico y político. Trabajó como reportera, editora y conductora en la televisión pública búlgara y, en 1997, se incorporó al Partido Socialista.
En 2005 obtuvo una banca en el Parlamento nacional y dos años después llegó al Parlamento Europeo, donde permaneció durante casi una década. En 2016 integró la fórmula presidencial junto a Rumen Radev y asumió la Vicepresidencia del país. Ambos fueron reelegidos en 2021.
En enero de 2026 quedó al frente del Estado tras la renuncia de Radev, quien decidió competir por un lugar en el Parlamento. Ahora, con el resultado favorable del balotaje, Yotova se encamina a obtener su propio mandato presidencial.
El papel de la Presidencia en Bulgaria
Aunque el cargo tiene funciones principalmente representativas y protocolares, la Presidencia búlgara conserva atribuciones institucionales relevantes. El jefe de Estado es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede vetar inicialmente leyes aprobadas por el Parlamento, firma tratados internacionales y designa embajadores.
Además, tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones, una herramienta que adquiere importancia en un país que atravesó sucesivas crisis políticas y cambios de gobierno.
Bulgaria integra la OTAN desde 2004 y la Unión Europea desde 2007. La relación con Rusia, sostenida históricamente por lazos culturales y políticos, sigue generando divisiones internas, especialmente desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.
El mandato de Yotova comenzará en un contexto en el que el país deberá definir cómo sostiene su pertenencia a las estructuras europeas y atlánticas, al mismo tiempo que debate el vínculo diplomático con Moscú.