Atolón Vaavu

Recuperaron los cuerpos de otros dos buzos italianos ahogados en Maldivas

Mohamed Hussain Shareef, el principal portavoz del Gobierno de Maldivas, dijo que los dos cuerpos —uno masculino y uno femenino— fueron encontrados en la tercera cámara de la cueva y que estaban siendo trasladados a la morgue en la capital, Malé, por la Policía.