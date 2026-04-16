Durante el pasado miércoles se registraron cacerolazos en diferentes ciudades de Chile. La movilización tuvo como eje el rechazo a la figura de José Antonio Kast y se produjo en respuesta al incremento en el precio de los combustibles y la situación económica del país.
Crisis social
Cacerolazo en Chile por el aumento de combustibles
Se registraron protestas en centros urbanos contra José Antonio Kast tras el aumento en el precio de los combustibles y el deterioro de los indicadores económicos.
Cacerolazo en Chile por el aumento de combustibles. Crédito: Reuters.
La protesta se extendió por barrios periféricos y centros urbanos de las principales regiones. Los manifestantes utilizaron el sonido de las ollas para expresar su descontento ante el rumbo de las medidas económicas actuales.
Se registraron protestas en centros urbanos contra José Antonio Kast. Crédito: Reuters.
Ciudadanos autoconvocados señalan una pérdida de legitimidad en la conducción del sector liderado por Kast. Hasta el momento, no se han reportado cifras oficiales de detenidos o incidentes mayores durante las concentraciones.
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