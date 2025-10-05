Escándalo

Denuncian duchas mixtas entre menores y adultos en colonia de vacaciones en España

Cuatro familias presentaron una denuncia judicial afirmando que sus hijos fueron obligados a bañarse desnudos en grupos mixtos junto a monitores adultos durante un campamento en Álava. La causa ya está en manos de la Justicia y reaviva el debate sobre límites y protección infantil.