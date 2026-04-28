Evento central de su visita

Carlos III en el Congreso de EE.UU.: un histórico llamado a sostener la OTAN y la "relación especial"

En su primer discurso ante una sesión conjunta en más de tres décadas, el monarca británico defendió los valores liberales, la ayuda a Ucrania y la urgencia climática. El mensaje, cargado de simbolismo diplomático, ocurre en medio de tensiones comerciales y geopolíticas con la administración de Donald Trump.