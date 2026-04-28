En una jornada marcada por la pompa institucional y el peso de la historia, el rey Carlos III se dirigió este martes al Congreso de los Estados Unidos. Fue un evento central de su visita de Estado de cuatro días, enmarcada en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.
Carlos III en el Congreso de EE.UU.: un histórico llamado a sostener la OTAN y la "relación especial"
En su primer discurso ante una sesión conjunta en más de tres décadas, el monarca británico defendió los valores liberales, la ayuda a Ucrania y la urgencia climática. El mensaje, cargado de simbolismo diplomático, ocurre en medio de tensiones comerciales y geopolíticas con la administración de Donald Trump.
Con un discurso que combinó la gratitud histórica y la advertencia estratégica, el soberano reafirmó que la alianza entre ambas naciones es "verdaderamente única", aunque advirtió que no debe darse por sentada ante la volatilidad del mundo actual.
Un mensaje entre líneas para la Casa Blanca
Aunque el lenguaje fue diplomático, el contenido del discurso fue interpretado como un firme pedido al presidente Donald Trump para preservar las alianzas tradicionales. Carlos III subrayó que "las acciones de esta gran nación importan" y recordó que el principio de que el poder ejecutivo está sujeto a controles y equilibrios tiene sus raíces en la propia Carta Magna británica, un comentario que resonó con fuerza en las filas demócratas.
El monarca no esquivó los temas más sensibles de la agenda global. Instó a mantener una “determinación inquebrantable” en el apoyo a Ucrania para alcanzar una paz justa. Asimismo, definió a la OTAN como la base de la seguridad mutua, un punto de fricción constante en la política exterior actual de Washington.
“Los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación pueda afrontarlos en solitario”, afirmó Carlos III ante legisladores de ambos partidos.
En materia ambiental, el Rey recordó el legado conservacionista de Teddy Roosevelt para alertar sobre el colapso de los sistemas naturales. Aseguró que ignorar la crisis climática es un "grave error" que amenaza no solo la naturaleza, sino la propia base de la prosperidad y la seguridad nacional.
El peso de la economía y las sombras familiares
La relación comercial no quedó fuera de la alocución. Con un intercambio anual de 430.000 millones de dólares, el soberano buscó blindar los lazos económicos frente a las amenazas de nuevos aranceles. Sin embargo, la visita no estuvo exenta de tensiones: mientras el Rey hablaba de unidad, en los pasillos del Capitolio aún resonaba el eco de las investigaciones sobre el caso Epstein, que involucran a su hermano, el príncipe Andrés, recientemente despojado de sus títulos reales.
El discurso de Carlos III fue mucho más que un acto protocolar. Representó el esfuerzo de la diplomacia británica por mantener a Estados Unidos anclado en el orden internacional tradicional. En un mundo que el propio Rey calificó como "más peligroso" que en 1991 —cuando su madre, Isabel II, ocupó ese mismo estrado—, la "relación especial" busca hoy su razón de ser en la resistencia frente a los adversarios comunes y la cooperación económica.