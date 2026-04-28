Donald Trump eligió un tono de cercanía para recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en una escena pensada para bajar la temperatura política entre Washington y Londres. El presidente de Estados Unidos afirmó que su país “no tiene amigos más cercanos que los británicos” y volvió a reivindicar la “relación especial” entre ambas naciones.
Trump recibió a Carlos III con un mensaje de respaldo pese a la tensión por Malvinas
En medio de roces diplomáticos por Malvinas y Medio Oriente, Trump dio la bienvenida al monarca británico. Definió al Reino Unido como el aliado más cercano y buscó bajar la tensión política.
La frase tomó relieve por el contexto en el que fue pronunciada. En los días previos, Trump había dejado críticas hacia el gobierno británico por no acompañar a Washington en el conflicto con Irán, mientras seguían las tensiones diplomáticas por la cuestión Malvinas y otros desacuerdos en política exterior.
El acto de bienvenida incluyó una salva de 21 cañonazos y un mensaje cargado de gestos simbólicos. Trump remarcó que, desde la independencia estadounidense, los británicos siguieron siendo los aliados más cercanos de su país y expresó su deseo de que ese vínculo se mantenga a futuro.
Un cambio de tono frente a Londres
El discurso del mandatario contrastó con sus declaraciones recientes. Hasta hace pocos días, Trump había cuestionado con dureza la negativa del Reino Unido a involucrarse de manera más activa en el conflicto con Irán, una diferencia que había tensado el vínculo con el gobierno de Keir Starmer.
Por eso, la recepción a Carlos III funcionó también como una señal diplomática. En lugar de insistir con el reproche, el presidente norteamericano eligió destacar la historia compartida, el peso de la alianza militar y el carácter excepcional del lazo entre ambos países.
Incluso hubo lugar para elogios a las fuerzas armadas británicas. Trump afirmó que nadie luchó mejor junto a Estados Unidos, una definición que llamó la atención porque llegaba después de haberse burlado públicamente de los portaviones británicos, a los que había descrito como “juguetes”.
Una visita marcada por la necesidad de recomposición
Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para una visita de cuatro días. Los Trump los recibieron con un té y luego con una recorrida por la Casa Blanca, en el inicio de una agenda que originalmente estaba pensada para celebrar los lazos históricos entre dos aliados centrales.
La gira tenía como marco el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos respecto de Jorge III, antepasado del actual monarca. Sin embargo, el tono conmemorativo quedó atravesado por el momento político, con la Casa Blanca y Downing Street obligadas a administrar una relación más áspera que en otros tiempos.
En ese cuadro, Carlos III quedó empujado a una suerte de ofensiva de encanto diplomático. A sus 77 años, el rey asumió el rol de representar una continuidad institucional y de ayudar a descomprimir una relación que venía desgastada por varios frentes abiertos.
Congreso, cena de Estado y un contexto enrarecido
La visita no se suspendió ni siquiera después del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado, a la que había asistido Trump y por la que ya fue imputado un hombre. Ese episodio agregó tensión a una agenda que de por sí ya estaba rodeada de sensibilidad política.
Durante la gira, Carlos III tiene previsto dirigirse al Congreso, como ya lo había hecho su madre, la reina Isabel II, en 1991. Según se anticipó, su discurso incluirá un llamado a la “reconciliación y la renovación” de unas relaciones bilaterales que llegan golpeadas por los desacuerdos recientes.
Más tarde, la jornada cerrará con una cena de Estado ofrecida por Trump y Melania en honor a la pareja real. La ceremonia, como todo el viaje, busca dejar una imagen de armonía entre dos socios históricos, aunque detrás de esa escenografía persistan diferencias importantes.