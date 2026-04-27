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En medio de tensiones geopolíticas

Histórica visita real: Carlos III y Donald Trump "liman asperezas" en Washington

El arribo de la realeza británica a Estados Unidos marca un momento clave para reforzar vínculos diplomáticos y ofrecer estabilidad en un contexto global complejo.

Trump recibe a Carlos III en la Casa Blanca; visita ocurre en medio de tensiones transatlánticas. REUTERS/Suzanne PlunkettTrump recibe a Carlos III en la Casa Blanca; visita ocurre en medio de tensiones transatlánticas. REUTERS/Suzanne Plunkett
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En una tarde marcada por el rigor del protocolo y la calidez de un reencuentro esperado, el Rey Carlos III y la Reina Camilla aterrizaron este lunes en la Base Conjunta Andrews (Estados Unidos) para iniciar una visita de Estado de cuatro días. El presidente Donald Trump, confeso admirador de la corona británica, junto a la primera dama Melania Trump, recibió a la pareja real en el Pórtico Sur de la Casa Blanca.

Tras los saludos de rigor, los cuatro se dirigieron al Salón Verde para un té privado. Según fuentes oficiales, el encuentro buscó no solo fortalecer los lazos diplomáticos, sino también brindar un gesto de estabilidad en un momento de tensiones geopolíticas globales. Como detalle curioso de la jornada, los mandatarios recorrieron el recientemente ampliado colmenar de la Casa Blanca en el Jardín Sur, un gesto hacia el conocido interés del monarca por la sustentabilidad y el medio ambiente.

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump host Britain's King Charles and Queen Camilla for afternoon tea at the White House in Washington, D.C., U.S., April 27, 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett/PoolTras los saludos de rigor, Camilla, Carlos, Donald y Melania se dirigieron al Salón Verde para un té privado. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Seguridad reforzada y contexto político

La visita se produce en un Washington aún conmocionado por el tiroteo ocurrido el pasado sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Pese al clima de nerviosismo en la capital, el Palacio de Buckingham confirmó que la agenda se mantendrá sin cambios.

Este viaje representa la decimonovena visita de Carlos a suelo estadounidense, pero la primera como Rey. Para la administración Trump, la presencia del monarca británico es vista como una oportunidad de oro para revitalizar la "relación especial" entre ambas naciones, que algunos analistas consideran en su punto más bajo desde la crisis de Suez en 1956, debido a discrepancias previas con el gobierno de Keir Starmer.

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Una agenda que mira a la historia

El itinerario de los próximos días combina la pompa militar con la conmemoración histórica. Este martes, el Rey se convertirá en uno de los pocos monarcas en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de los EE. UU., seguido por una cena de Estado de gala.

Hacia el miércoles, la comitiva real se trasladará a Nueva York, donde rendirán homenaje a las víctimas del 11 de septiembre y visitarán proyectos comunitarios en Harlem. En un tono más distendido, la Reina Camilla participará en un evento en la Biblioteca Pública de Nueva York para conmemorar el centenario de Winnie-the-Pooh, completando la colección de personajes de la biblioteca con una figura de "Roo" especialmente confeccionada.

Britain's King Charles and Queen Camilla join US President Donald Trump and US First Lady Melania for a tour of the White House beehives in the grounds of the White House, on day one of the state visit to the US, in Washington D.C., U.S., April 27, 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERSEste viaje representa la decimonovena visita de Carlos a suelo estadounidense, pero la primera como Rey. Aaron Chown / REUTERS

Un puente sobre el Atlántico

Más allá de las ceremonias y el boato, la visita de Carlos III a Washington en el marco del 250° aniversario de la Declaración de Independencia es un recordatorio de la resiliencia de la alianza anglo-estadounidense.

En un mundo fragmentado, la imagen del Rey y el Presidente caminando por los jardines de la Casa Blanca busca proyectar una imagen de unidad y continuidad histórica que trasciende las diferencias políticas de turno.

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