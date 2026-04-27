En una tarde marcada por el rigor del protocolo y la calidez de un reencuentro esperado, el Rey Carlos III y la Reina Camilla aterrizaron este lunes en la Base Conjunta Andrews (Estados Unidos) para iniciar una visita de Estado de cuatro días. El presidente Donald Trump, confeso admirador de la corona británica, junto a la primera dama Melania Trump, recibió a la pareja real en el Pórtico Sur de la Casa Blanca.
Histórica visita real: Carlos III y Donald Trump "liman asperezas" en Washington
El arribo de la realeza británica a Estados Unidos marca un momento clave para reforzar vínculos diplomáticos y ofrecer estabilidad en un contexto global complejo.
Tras los saludos de rigor, los cuatro se dirigieron al Salón Verde para un té privado. Según fuentes oficiales, el encuentro buscó no solo fortalecer los lazos diplomáticos, sino también brindar un gesto de estabilidad en un momento de tensiones geopolíticas globales. Como detalle curioso de la jornada, los mandatarios recorrieron el recientemente ampliado colmenar de la Casa Blanca en el Jardín Sur, un gesto hacia el conocido interés del monarca por la sustentabilidad y el medio ambiente.
Seguridad reforzada y contexto político
La visita se produce en un Washington aún conmocionado por el tiroteo ocurrido el pasado sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Pese al clima de nerviosismo en la capital, el Palacio de Buckingham confirmó que la agenda se mantendrá sin cambios.
Este viaje representa la decimonovena visita de Carlos a suelo estadounidense, pero la primera como Rey. Para la administración Trump, la presencia del monarca británico es vista como una oportunidad de oro para revitalizar la "relación especial" entre ambas naciones, que algunos analistas consideran en su punto más bajo desde la crisis de Suez en 1956, debido a discrepancias previas con el gobierno de Keir Starmer.
Una agenda que mira a la historia
El itinerario de los próximos días combina la pompa militar con la conmemoración histórica. Este martes, el Rey se convertirá en uno de los pocos monarcas en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de los EE. UU., seguido por una cena de Estado de gala.
Hacia el miércoles, la comitiva real se trasladará a Nueva York, donde rendirán homenaje a las víctimas del 11 de septiembre y visitarán proyectos comunitarios en Harlem. En un tono más distendido, la Reina Camilla participará en un evento en la Biblioteca Pública de Nueva York para conmemorar el centenario de Winnie-the-Pooh, completando la colección de personajes de la biblioteca con una figura de "Roo" especialmente confeccionada.
Un puente sobre el Atlántico
Más allá de las ceremonias y el boato, la visita de Carlos III a Washington en el marco del 250° aniversario de la Declaración de Independencia es un recordatorio de la resiliencia de la alianza anglo-estadounidense.
En un mundo fragmentado, la imagen del Rey y el Presidente caminando por los jardines de la Casa Blanca busca proyectar una imagen de unidad y continuidad histórica que trasciende las diferencias políticas de turno.