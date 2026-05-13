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El rey Carlos III presentó en el Parlamento el nuevo programa del Gobierno británico

La ceremonia de apertura oficial estuvo atravesada por la tensión política que vive el laborismo, mientras el oficialismo busca impulsar reformas económicas, migratorias y comerciales para el próximo período legislativo.

Carlos III lee un discursodurante la Apertura del Parlamento en el Palacio de Westminster. Crédito: REUTERSCarlos III lee un discursodurante la Apertura del Parlamento en el Palacio de Westminster. Crédito: REUTERS
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El rey Carlos III encabezó este miércoles la apertura oficial del Parlamento británico y presentó el nuevo programa legislativo impulsado por el Gobierno del primer ministro Keir Starmer. La ceremonia, cargada de simbolismo y tradición, se desarrolló en un escenario político delicado para el laborismo, luego de las presiones internas que enfrenta Starmer tras los recientes resultados electorales.

Acompañado por la reina Camila y bajo el tradicional protocolo monárquico, el soberano leyó en la Cámara de los Lores el discurso redactado por el Ejecutivo con las prioridades que marcarán el próximo período parlamentario.

Acuerdos y medidas económicas

Entre los principales anuncios del programa oficial aparece una nueva legislación destinada a fortalecer los acuerdos comerciales con la Unión Europea. El Gobierno británico busca ampliar la cooperación en áreas vinculadas a energía, emisiones y alimentación.

Britain's King Charles and Queen Camilla process out of the Lord’s chamber following the King’s speech during the state opening of Parliament, in London, Britain, May 13, 2026. Richard Pohle/Pool via REUTERSCarlos y Camila salen de la Cámara de los Lores tras el discurso del rey. Crédito: REUTERS.

El discurso también incluyó iniciativas enfocadas en enfrentar la crisis del costo de vida, promover inversiones privadas en infraestructura pública y avanzar con nuevas herramientas económicas para estimular el crecimiento.

Otro de los ejes centrales será el combate contra el antisemitismo, en medio de la preocupación oficial por los ataques registrados contra la comunidad judía británica durante los últimos meses.

Reformas políticas y migratorias

El programa legislativo presentado por Carlos III también contempla reformas vinculadas al sistema institucional y migratorio. Entre ellas, aparecen propuestas para endurecer las normas de asilo y reforzar los controles migratorios.

Además, el Ejecutivo analiza impulsar cambios en el sistema judicial de Inglaterra y Gales, incluyendo la posibilidad de eliminar juicios por jurado en determinados casos.

LONDON, ENGLAND - MAY 13: King Charles III delivers the King's Speech in the House of Lords Chamber during the State Opening of Parliament on May 13, 2026, in London, England. Chris Jackson/Pool via REUTERSCarlos III pronuncia el Discurso del Rey en la Cámara de los Lores. Crédito: REUTERS

Dentro de las reformas políticas también se mencionó la reducción de la edad mínima para votar a 16 años y la creación de un “deber de honestidad” para funcionarios públicos, orientado a garantizar mayor transparencia y cooperación en investigaciones oficiales.

Ceremonia marcada por la tradición

La apertura oficial del Parlamento británico es uno de los actos más emblemáticos de la política del Reino Unido y conserva rituales que se mantienen desde hace siglos. El monarca llegó desde el Palacio de Buckingham en carruaje y, tras colocarse la Corona Imperial y la Túnica de Estado, encabezó la tradicional procesión hacia la Cámara de los Lores.

Como parte del protocolo, el funcionario conocido como “Vara Negra” convocó a los miembros de la Cámara de los Comunes, cuyas puertas fueron cerradas momentáneamente para simbolizar la independencia parlamentaria frente a la Corona.

Luego de la lectura del discurso real, ambas cámaras iniciarán varios días de debate sobre las propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno de Starmer.

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