La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó una profunda reorganización de los fondos públicos destinados a la monarquía británica. De cara al período 2027/28, la asignación para el rey Carlos III para el cumplimiento de sus funciones oficiales alcanzará los 99,9 millones de libras esterlinas (116,1 millones de euros).
Aumentan el sueldo del rey Carlos III para cubrir sus gastos oficiales
La monarquía británica atraviesa una importante reestructuración en sus finanzas institucionales. De cara al ejercicio fiscal 2027/28, la Cámara de los Comunes aprobó un nuevo marco presupuestario que asignará al rey la cifra de 99,9 millones de libras esterlinas (aproximadamente 116,1 millones de euros) procedentes de fondos públicos.
El salto presupuestario busca respaldar la reactivación del flujo de compromisos de Estado tras el fin del ciclo de Isabel II.
Un salto presupuestario frente a una mayor carga de trabajo
La actualización económica implica un incremento sustancial en el presupuesto básico destinado al desempeño de las funciones reales de representación y gestión. En comparación con el período 2024/25, cuando la asignación fue de 51,8 millones de libras (unos 60,2 millones de euros), las nuevas partidas reflejan casi un duplicado de la subvención básica.
El secretario de Estado del Tesoro británico, Dan Tomlinson, fundamentó esta medida ante el Parlamento al destacar que la agenda institucional del monarca experimentó un salto considerable en volumen e intensidad. A diferencia de los últimos años de reinado de la reina Isabel II, donde las actividades de representación se habían reducido, Carlos III ha intensificado sus compromisos públicos, recepciones oficiales como el encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, y visitas de Estado internacionales. Entre sus próximos compromisos se destaca una gira oficial junto a la reina Camila por el Caribe.
Funcionamiento de la Subvención Soberana y reducción del gasto global
A pesar del incremento en el presupuesto asignado de forma directa al desempeño de las funciones del monarca, el marco de financiación total de la Casa Real muestra una tendencia a la baja en otros rubros. Los fondos provienen del esquema denominado Subvención Soberana, el cual se fijará en torno al 20,5 % de las ganancias generadas por las propiedades y activos patrimoniales de la Corona (Crown Estate).
Estos recursos estatales están destinados a saldar gastos operativos esenciales:
- Contratación y salarios del personal de servicio.
- Logística, viajes y desplazamientos para compromisos oficiales.
- Obras de mantenimiento, renovación de calefacción y actualización de la ciberseguridad en los palacios reales.
La baja en la financiación total se explica principalmente porque el multimillonario programa de restauración y renovación estructural del Palacio de Buckingham se encuentra en su fase final de ejecución. Asimismo, en el ámbito patrimonial privado de la Casa Real, se conoció que el monarca concretó recientemente la venta de un destacado caballo de carreras de Royal Ascot valorado en millones de euros.
El incremento presupuestario para la Corona británica pone de manifiesto la intensificación de las responsabilidades institucionales bajo el reinado de Carlos III. Mientras la institución reajusta sus cuentas operativas y reduce paulatinamente las erogaciones extraordinarias por infraestructura palaciega, la gestión del presupuesto público destinado a la representación de la Jefatura de Estado continuará bajo la atenta mirada del Parlamento y de los contribuyentes británicos.