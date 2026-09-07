Asignación millonaria

Aumentan el sueldo del rey Carlos III para cubrir sus gastos oficiales

La monarquía británica atraviesa una importante reestructuración en sus finanzas institucionales. De cara al ejercicio fiscal 2027/28, la Cámara de los Comunes aprobó un nuevo marco presupuestario que asignará al rey la cifra de 99,9 millones de libras esterlinas (aproximadamente 116,1 millones de euros) procedentes de fondos públicos.