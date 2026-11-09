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Dos detenidos cerca de la Casa Blanca tras un choque y el salto de una barricada

Un conductor embistió un panel informativo y otra persona cruzó una barrera en las inmediaciones. El Servicio Secreto pidió a los periodistas que se resguardaran.

El choque ocurrió en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca. Foto: ReutersEl choque ocurrió en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca. Foto: Reuters
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El Servicio Secreto de Estados Unidos activó este lunes un protocolo de seguridad después de que un auto chocara contra un panel informativo en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca. El conductor fue detenido y, casi al mismo tiempo, otra persona fue arrestada por saltar una barricada cercana.

Alrededor de las 10:02 de Washington, las 12:02 de la Argentina, los agentes indicaron a los periodistas que estaban en el exterior del complejo presidencial que se resguardaran en la sala de prensa. El choque ocurrió a unos 150 metros de la entrada principal de la residencia.

A US Secret Service member holds a National League of Families POW/MIA flag recovered from a vehicle that drove into the north-facing pillars near Lafayette Square outside the White House, in Washington, DC, US, November 9, 2026. The suspect was detained upon arrival. REUTERS/Aaron SchwartzEl choque ocurrió en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca. Foto: Reuters

Dos incidentes casi simultáneos

Un portavoz del Servicio Secreto explicó que el conductor tuvo una actitud agresiva ante las fuerzas de seguridad, pero fue detenido de inmediato. La segunda persona saltó una barricada cerca de la esquina noroeste del parque Lafayette y también fue arrestada rápidamente.

La información difundida no precisó si existía una relación entre ambos episodios. Las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del complejo presidencial y motivaron la intervención de agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

A vehicle that drove into the north-facing pillars near Lafayette Square stands with a trunk open outside the White House, in Washington, DC, US, November 9, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz TPX IMAGES OF THE DAYEl choque ocurrió en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca. Foto: Reuters

El momento de la detención

Un video difundido por el periodista Martin Austermuhle mostró el vehículo rodeado por integrantes de las fuerzas de seguridad. En la secuencia, los agentes abrieron la puerta del conductor, lo sacaron del habitáculo y lo redujeron entre varios efectivos después de un forcejeo.

Tras el arresto, el auto quedó bajo custodia de miembros de la Guardia Nacional. Donald Trump mantiene desplegados a esos efectivos en Washington desde 2025, con el objetivo de apoyar a las fuerzas locales. El tránsito alrededor de la Casa Blanca está restringido como parte de las medidas de seguridad.

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