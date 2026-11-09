Alemania conmemora este lunes 9 de noviembre dos fechas fundamentales de su historia contemporánea: el 88° aniversario de los pogromos nazis conocidos como la Noche de los Cristales Rotos, ocurridos en 1938, y los 37 años de la caída del Muro de Berlín, en 1989. Dos acontecimientos separados por cinco décadas que representan, respectivamente, uno de los capítulos más oscuros del país y el inicio de una nueva etapa de libertad y reunificación.
Alemania recuerda el 37° Aniversario de la caída del Muro
El país recuerda dos acontecimientos que marcaron profundamente su historia: los pogromos contra la población judía de 1938 y el derrumbe del Muro de Berlín en 1989.
La jornada estuvo marcada por homenajes a las víctimas del nazismo y reflexiones sobre los desafíos actuales de la democracia alemana. En ese contexto, Eva Umlauf, presidenta del Comité Internacional de Auschwitz, expresó su preocupación por el crecimiento de las manifestaciones antisemitas y advirtió sobre el impacto de estos discursos en los sobrevivientes del Holocausto y sus familias.
La dirigente señaló que las expresiones de antisemitismo se han vuelto más visibles en distintos sectores políticos y sociales, tanto en la extrema derecha como en ámbitos de la izquierda. También manifestó preocupación por el clima de hostilidad hacia la población judía en Alemania, en un escenario internacional atravesado por el conflicto en Medio Oriente.
Homenajes a las víctimas y advertencias sobre el antisemitismo
En diferentes ciudades alemanas se realizaron ceremonias para recordar a las víctimas de la persecución nazi. Entre las actividades se destacó la colocación de "Stolpersteine", pequeñas placas conmemorativas instaladas en las veredas frente a las últimas viviendas de personas deportadas y asesinadas por el régimen de Adolf Hitler.
En Múnich también se programó un acto por el vigésimo aniversario de la inauguración de la sinagoga Ohel Jakob, con la participación del canciller Friedrich Merz.
Por su parte, Christoph Heubner, vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz, cuestionó la coherencia de los compromisos con la memoria histórica en un contexto en el que se debate la participación en gobiernos de fuerzas políticas que, según advirtió, no han aclarado suficientemente su posición frente a expresiones antisemitas dentro de sus propias filas.
En la misma línea, Katharina von Schnurbein, nueva comisionada del Gobierno alemán para la lucha contra el antisemitismo, calificó de "sumamente peligroso" responsabilizar a los judíos residentes en Alemania por las decisiones y acontecimientos vinculados con el conflicto en Medio Oriente. Además, reclamó mayor solidaridad social frente a cualquier manifestación de odio y discriminación.
La Noche de los Cristales Rotos, una de las páginas más oscuras de Alemania
El 9 de noviembre de 1938, el régimen nazi impulsó una ola de violencia organizada contra la población judía en Alemania y territorios anexados. Durante los pogromos fueron destruidas sinagogas, saqueados comercios y viviendas, y miles de personas fueron agredidas y detenidas.
El episodio pasó a la historia como la Noche de los Cristales Rotos, en referencia a los vidrios de los establecimientos judíos que quedaron destrozados en las calles. La violencia marcó una escalada decisiva en la persecución sistemática que posteriormente desembocaría en el Holocausto.
A 88 años de aquellos acontecimientos, las autoridades y organizaciones de derechos humanos insisten en la importancia de preservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones las consecuencias del antisemitismo, la intolerancia y la persecución.
La caída del Muro de Berlín y el camino hacia la reunificación
La otra fecha que marca el calendario alemán es el aniversario de la caída del Muro de Berlín, ocurrida el 9 de noviembre de 1989. Aquel acontecimiento puso fin a décadas de división entre Alemania Oriental y Occidental y se convirtió en uno de los símbolos del debilitamiento de los regímenes comunistas en Europa.
En el monumento conmemorativo de Bernauer Strasse, en Berlín, se realizaron homenajes con velas y ofrendas florales para recordar a las víctimas de la división y a quienes protagonizaron la revolución pacífica que permitió abrir el camino hacia la reunificación alemana, concretada en octubre de 1990.
Las conmemoraciones también incluyeron actividades de la denominada "Freedom Week", una semana de debates y encuentros dedicados a la democracia y las libertades. El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, y distintos representantes políticos participaron de las actividades previstas en el país.
El canciller Friedrich Merz recordó, a través de sus redes sociales, que el 9 de noviembre representa tanto "las horas más oscuras" como algunos de los momentos más esperanzadores de la historia alemana. En ese sentido, convocó a proteger la libertad y la democracia en Alemania y en Europa.
Por su parte, el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner, destacó que la fecha permite reflexionar sobre las consecuencias del odio y la persecución, pero también sobre la capacidad de la sociedad para organizarse y defender la libertad.