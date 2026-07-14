Suicidio asistido

Murió Catalina Giraldo, la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras una larga lucha por su salud mental

La joven de 30 años falleció luego de un proceso judicial y sanitario que reabrió el debate sobre la eutanasia, el suicidio médicamente asistido y la atención de los trastornos mentales graves en Colombia. Especialistas recuerdan que la mayoría de las personas con sufrimiento psíquico puede mejorar con tratamiento y acompañamiento adecuados.