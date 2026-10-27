Italia

Cerdeña prohíbe el uso de teléfonos en restaurantes para fomentar la conversación familiar

Quince establecimientos en la isla participan en un programa piloto pionero que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos en la mesa, una iniciativa destinada a reducir la sobreexposición digital y recuperar el diálogo entre padres e hijos durante las comidas.