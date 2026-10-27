Un grupo de restaurantes en Cerdeña ha implementado una medida restrictiva contra el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos en la mesa, con el propósito fundamental de fomentar la conversación y la interacción humana durante las comidas fuera del hogar. La estrategia busca combatir la desconexión familiar generada por el abuso de pantallas en menores.
Cerdeña prohíbe el uso de teléfonos en restaurantes para fomentar la conversación familiar
Quince establecimientos en la isla participan en un programa piloto pionero que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos en la mesa, una iniciativa destinada a reducir la sobreexposición digital y recuperar el diálogo entre padres e hijos durante las comidas.
La campaña, bautizada bajo el nombre de A tavola senza schermi (En la mesa sin pantallas), se encuentra impulsada directamente por Anna Cau, quien se desempeña como defensora del pueblo infantil en la isla italiana. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a disminuir el uso excesivo de dispositivos tecnológicos en niños y adolescentes, facilitando espacios de sociabilidad directa.
Cómo funciona el programa piloto
Bajo los lineamientos de la iniciativa, los padres de familia y sus hijos deben entregar y guardar obligatoriamente sus teléfonos móviles al momento de comer. Esta disposición se aplica de forma voluntaria en un total de 15 establecimientos gastronómicos que se sumaron a una fase de prueba piloto con una duración estimada de un mes.
Al respecto de la medida, Anna Cau, quien también ejerció como magistrada de menores, explicó la filosofía detrás del proyecto: “La idea no es depender únicamente de las prohibiciones ni depositar toda la responsabilidad en los padres, sino garantizar que nuestro entorno más amplio apoye a los padres en su papel y ayude a los menores a integrarse con los demás”.
Asimismo, la impulsora agregó que la intención es propiciar entornos reales que fortalezcan la dinámica cotidiana de adultos y menores.
Alternativas de entretenimiento en la mesa
Una vez que las familias depositan sus dispositivos móviles, el personal de los restaurantes les otorga un "kit de reencuentro". Este recurso didáctico incluye diversos juegos de mesa y materiales para dibujar, ideados específicamente por la federación italiana de pediatras.
El objetivo principal de estos elementos es servir como un puente comunicativo que permita a los menores de 18 años iniciar charlas con sus padres, tales como compartir anécdotas y experiencias cotidianas. Adicionalmente, el kit incorpora un folleto informativo que detalla con claridad los riesgos asociados a la sobreexposición digital, brindando además consejos útiles para regular el uso de las redes sociales dentro del hogar.
El respaldo del sector hostelero y comercial
La implementación de este programa requirió de una coordinación interinstitucional. Anna Cau colaboró estrechamente en el diseño del proyecto con la sección sarda de Fipe-Confcommercio, entidad que agrupa a los sectores de la hostelería, el turismo y el entretenimiento en la región.
Emanuele Frongia, presidente de la federación en la isla, confirmó que los 15 locales gastronómicos aceptaron unirse a la propuesta sin reservas, existiendo la firme intención de ampliar la iniciativa de manera voluntaria a más establecimientos en el futuro próximo.
En su declaración sobre el impacto de la medida, Frongia señaló: "Los restaurantes desempeñan un papel fundamental en el fomento de la intimidad que las familias redescubren al comer fuera. Sin embargo, observamos cada vez con mayor frecuencia que, durante esos momentos, la animada conversación se ve reemplazada por largos periodos de silencio mientras la gente mira sus dispositivos. A menudo, se le da uno a un niño para que se calle".
La medida adoptada en Cerdeña refleja una creciente preocupación institucional por el aislamiento que generan los dispositivos móviles en los núcleos familiares. A través de la combinación de restricciones temporales y alternativas lúdicas presenciales, el programa busca reconfigurar la experiencia gastronómica familiar, demostrando que es posible recuperar el valor de la palabra y el contacto interpersonal frente al avance de la virtualidad.