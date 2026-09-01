Fernando Cerimedo difundió una nueva carta desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, después de conocerse el video de Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, uno de los sospechosos investigados por el ataque contra Nadia Beller.
Cerimedo respondió desde la cárcel tras el video de un sospechoso del ataque a Nadia Beller
El consultor argentino consideró que el relato de Aldo Silva Peña puede aportar datos sobre el ataque. Sigue detenido preventivamente en Palmasola.
El consultor argentino sostuvo que esa declaración podría aportar elementos para determinar el origen del atentado e identificar a sus responsables. También reiteró su inocencia y negó haber tenido participación en la agresión contra su expareja.
Qué dijo el sospechoso
Silva Peña apareció en una grabación difundida desde la clandestinidad y reconoció haber participado en la logística del ataque. Sin embargo, negó haber efectuado los disparos contra Beller.
El hombre aseguró que el objetivo no era asesinar a la abogada, sino darle “un susto”. Además, afirmó que el plan contemplaba matar a una persona argentina, cuya identidad no reveló.
También mencionó a otras personas presuntamente vinculadas con la organización del hecho. Sus declaraciones todavía deben ser incorporadas y verificadas dentro de la investigación judicial.
El pedido de Cerimedo a Beller
Cerimedo afirmó que desde su detención tuvo pocas posibilidades de exponer públicamente su versión. “Soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia”, sostuvo en el texto difundido por El Deber.
El consultor consideró que deben investigarse todas las hipótesis antes de atribuirle la autoría intelectual. También manifestó que mantiene su confianza en la Policía y en el Ministerio Público boliviano.
“A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas”, expresó. Cerimedo reclamó que se respete el debido proceso y cuestionó que los elementos que respaldan su defensa sean calificados como una “narrativa”.
La investigación del ataque
Beller fue atacada el 17 de agosto cuando se encontraba frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Dos personas que circulaban en una motocicleta y vestían como repartidores le dispararon tres veces.
Cerimedo fue detenido al día siguiente en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Posteriormente, la Justicia boliviana dispuso que permanezca durante 180 días en prisión preventiva mientras avanza la causa por feminicidio en grado de tentativa.
La investigación busca determinar quiénes participaron en la planificación, el financiamiento y la ejecución del atentado. Cerimedo continúa alojado en Palmasola bajo la medida cautelar ordenada por el juez Wilson Espada.