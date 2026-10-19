Las autoridades educativas de Chile anunciaron la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en 48 comunas de cuatro regiones del país, ante la llegada de un nuevo sistema frontal que podría provocar lluvias intensas y aumentar el riesgo de remociones en masa.
Suspendieron preventivamente las clases en gran parte de Chile por la llegada de un sistema frontal
La medida rige para colegios públicos y privados de nivel inicial, básico y medio de cuatro regiones ante la llegada de intensas lluvias.
La medida alcanza a establecimientos de educación inicial, básica y media, tanto públicos como privados. Las autoridades de cada región comunicaron la decisión a través de sus canales oficiales y recomendaron seguir las actualizaciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
Zonas afectadas en Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo
En la Región de Valparaíso, la suspensión afectará a 16 comunas: Los Andes, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota, La Calera, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.
Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Valparaíso aclararon que la medida incluye a establecimientos municipales, subvencionados, particulares y dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En el resto de la región, las clases se desarrollarán con normalidad.
En tanto, en la Región de O’Higgins, no habrá clases en 12 comunas: Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.
Por su parte, la Región de Coquimbo también dispuso la suspensión de las actividades escolares en diez comunas: Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña.
Las autoridades educativas de O’Higgins y Coquimbo fundamentaron la decisión en el riesgo de remociones en masa asociado al sistema frontal. En Valparaíso, en tanto, la suspensión fue anunciada como una medida preventiva ante la llegada del fenómeno meteorológico.
Alerta en la Región Metropolitana
La decisión se suma a la anunciada el domingo por el gobierno chileno para diez comunas de la Región Metropolitana, que permanecen bajo alerta roja ante la llegada del sistema frontal.
El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, luego de una reunión técnica en la que se coordinaron las medidas preventivas frente al fenómeno meteorológico.
Las comunas de la Región Metropolitana donde tampoco habrá clases este martes son Colina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.
De esta manera, son 48 las comunas de cuatro regiones de Chile que tendrán clases suspendidas este martes 20 de octubre. Mientras se espera la evolución del sistema frontal, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales para conocer eventuales nuevas medidas y evitar inconvenientes ante posibles cambios en las condiciones climáticas.