Tragedia

Chile: el temporal en el norte ya dejó al menos diez muertos y más de 100 mil personas aisladas

Las lluvias extremas que castigan a las regiones de Atacama y Coquimbo provocaron severas inundaciones, destrozos e imponentes aludes de barro. El presidente José Antonio Kast declaró el estado de catástrofe ante la emergencia, mientras las Fuerzas Armadas realizan rescates en helicóptero en pueblos rurales colapsados.