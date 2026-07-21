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Chile: el temporal en el norte ya dejó al menos diez muertos y más de 100 mil personas aisladas

Las lluvias extremas que castigan a las regiones de Atacama y Coquimbo provocaron severas inundaciones, destrozos e imponentes aludes de barro. El presidente José Antonio Kast declaró el estado de catástrofe ante la emergencia, mientras las Fuerzas Armadas realizan rescates en helicóptero en pueblos rurales colapsados.

Chile: el temporal en el norte ya dejó al menos diez muertos. Foto: Reuters.Chile: el temporal en el norte ya dejó al menos diez muertos. Foto: Reuters.
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El Gobierno de Chile informó el martes que al menos 10 personas murieron, 4 permanecen desaparecidas y 2.281 resultaron damnificadas por el temporal de lluvia que afectó principalmente las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez; y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, dieron a conocer un nuevo balance del fenómeno meteorológico que según el cual 16 personas resultaron lesionadas y 104.271 se encuentran aisladas.

Luis Toledo, a Mapuche man, collects timber from a sawmill processing pine and eucalyptus trees on territory reclaimed from forestry companies in Ercilla, Chile, December 27, 2021. Mapuche communities and Indigenous organizations estimate they occupy about 150,000 hectares in southern Chile, including Fundo Pidenco, a 2,500-hectare property owned by forestry company Arauco that has been occupied by Mapuche activists since 2016; nearly a decade after the occupation began, the property contains homes, livestock and cultivated fields, and residents say they are restoring and revitalizing the land. "This used to be a desert, but with everything we've done here we've been healing the earth, rebuilding and bringing it back to life," said werken or community spokesperson Orfelina Alcaman, 44, whose grandparents lived and worked there before it became industrial forestry land. REUTERS/Juan Gonzalez SEARCH "CHILE GONZALEZ MAPUCHE" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.Fuerte impacto en viviendas y servicios tras el temporal en Chile. Foto: Reuters.

Impacto en viviendas y servicios

En cuanto a la afectación a viviendas, la autoridad detalló que 81 han resultado destruidas, 2.661 presentan daños mayores, 18.957 daños menores y 1.771 permanecen en evaluación.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que a raíz del "sistema frontal" meteorológico se suspendieron las clases durante este martes en toda la Región de Valparaíso continental.

Respecto al suministro eléctrico, las autoridades informaron que los clientes sin luz bajaron de 128.745 a 118.905 entre la tarde del lunes y la mañana del martes.

A drone view shows flooded houses after heavy rainfall from a weather front caused flooding and led the Chilean authorities to declare a state of emergency, in La Serena, Chile, July 20, 2026. REUTERS/Jorge VegaEl temporal provocó severas inundaciones, destrozos e imponentes aludes de barro. Foto: Reuters.

Medidas del Gobierno ante la crisis

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se trasladó el lunes hasta la región de Coquimbo para supervisar en terreno la respuesta al "sistema frontal" que afecta al norte del país.

Durante su intervención, el mandatario chileno realizó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la policía por su despliegue en las zonas más aisladas y en los centros urbanos afectados por hechos delictivos.

Kast declaró el lunes el estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, medida que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene su alarma vigente por precipitaciones intensas para la provincia de Huasco hasta la tarde del martes 21.

Mirá tambiénChile declaró el “estado de catástrofe” por el temporal que ya causó al menos cinco muertos

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, ahora castiga especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos quedaron aislados.

En áreas rurales de Coquimbo, el ejército empleó tractores para rescatar a personas atrapadas en inundaciones y tuvo que sacar a damnificados en helicópteros desde los techos de sus casas, según imágenes de medios locales.

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