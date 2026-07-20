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Chile declaró el “estado de catástrofe” por el temporal que ya causó al menos cinco muertos

Los reportes indican que hay cuatro desaparecidos, bloqueo de rutas y casi 100.000 personas aisladas, además de unos 2.200 damnificados. La medida del gobierno de Kast permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.