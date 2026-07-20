El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el lunes el estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en Atacama, al norte del país, a causa del intenso temporal de lluvia que ya provocó al menos cinco muertos, cuatro desaparecidos, bloqueo de rutas y dejó aisladas a casi 100.000 personas, además de unos 2.200 damnificados.
Chile declaró el “estado de catástrofe” por el temporal que ya causó al menos cinco muertos
Los reportes indican que hay cuatro desaparecidos, bloqueo de rutas y casi 100.000 personas aisladas, además de unos 2.200 damnificados. La medida del gobierno de Kast permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.
La medida permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente, reportó el sitio RFI.
"Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad", el mandatario ordenó que "se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)", según dijo a la prensa.
Desde el 15 de julio
El temporal, que empezó el 15 de julio, golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.
Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.
En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable, informó la nota.
Lluvia récord
"Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.
Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias, dijo a la AFP, citada por RFI.
Unos 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.
"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.
Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada, concluyó la cobertura.