Suspendieron las clases

Un temporal dejó sin luz a más de 500 mil personas en Chile

El gobierno dispuso equipos de emergencia en distintas regiones del país para atender a los afectados por las fuertes lluvias y vientos. El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado por ahora un lesionado y 48 damnificados, la mayoría en el sur del país.