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Un temporal dejó sin luz a más de 500 mil personas en Chile

El gobierno dispuso equipos de emergencia en distintas regiones del país para atender a los afectados por las fuertes lluvias y vientos. El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado por ahora un lesionado y 48 damnificados, la mayoría en el sur del país.

La inestabilidad continuará por varios días. ReutersLa inestabilidad continuará por varios días. Reuters
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Más de medio millón de personas quedaron sin luz este jueves (16.07.2026) en Chile, en medio de un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos que afecta a 10 de las 16 regiones del país, informó el gobierno.

El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado por ahora un lesionado y 48 damnificados, la mayoría en el sur del país.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron cómo el mar inundó una zona residencial costera en la región del Biobío, a unos 500 km al sur de la capital.

A local resident cleans the outside of his house of floodwater from the rain, which occurred during a weather front that led the Chilean authorities to declare a preventive state of emergency at the start of the week, in Arauco, Chile, July 16, 2026. REUTERS/Juan Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAYFotos: Reuters

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva.

"La afectación a nivel nacional es de 590.824 clientes sin suministro eléctrico, lo cual representa un 7,3%" del país, aseguró el ministerio de Energía en su cuenta en X.

Suspendieron las clases

El gobierno de José Antonio Kast desplegó equipos de emergencia en distintas regiones para evitar mayores daños.

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"Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación", dijo este jueves el presidente en una actividad en una comunidad periférica de la capital.

Residents walk along a flooded street, after heavy rain fall during a weather front caused flooding and led the Chilean authorities to declare a preventive state of emergency at the start of the week, in Arauco, Chile, July 16, 2026. REUTERS/Juan GonzalezFotos: Reuters

El gobierno decretó además la suspensión de clases para el viernes en nueve regiones afectadas.

Según Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró a la AFP.

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