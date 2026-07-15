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Cuándo llueve en Santa Fe: los días con mayor probabilidad de precipitaciones

La inestabilidad meteorológica podría generar lluvias, tormentas aisladas y cambios en las temperaturas durante los próximos días en distintas zonas de la provincia.

Santa Fe tendrá días estables con baja probabilidad de lluvias según el pronóstico.Santa Fe tendrá días estables con baja probabilidad de lluvias según el pronóstico.
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La provincia de Santa Fe tendrá durante los próximos días un período marcado por temperaturas moderadas, presencia de nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvias, según el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el jueves 16 será el día con mayor probabilidad de inestabilidad dentro del período analizado. Durante la mañana existe una chance de precipitaciones que se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura prevista tendrá una mínima de 14º y una máxima de 25 º.

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Para el viernes 17, el panorama meteorológico se presenta más estable, con una probabilidad de lluvias baja, ubicada entre 0% y 10% durante las distintas franjas del día. La jornada tendrá un ascenso térmico, con una temperatura mínima estimada en 17º y una máxima que alcanzará los 26º.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Según la información del SMN, el sábado 18 podría registrarse nuevamente un leve aumento en la posibilidad de lluvias, especialmente durante la mañana. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que durante la tarde y la noche disminuye al rango de 0% a 10%.

La temperatura comenzará a descender respecto de los días anteriores, con una mínima prevista de 16º y una máxima de 23º. Además, se esperan condiciones más frescas debido a una mayor presencia de viento y cambios en la circulación atmosférica.

El informe del SMN.El informe del SMN.

El domingo 19 se presentará con condiciones más estables, ya que el pronóstico oficial no marca probabilidad significativa de lluvias durante la mañana y mantiene valores bajos durante la noche, entre 0% y 10%. La temperatura continuará en descenso, con una mínima de 15º y una máxima cercana a los 20º.

La semana comenzará con bajas temperaturas

Para el lunes 20, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene una situación similar, con bajas probabilidades de precipitaciones. Durante la mañana se espera entre 0% y 10% de chances de lluvia, mientras que hacia la tarde y la noche la probabilidad se reduce al 0%.

La temperatura continuará dentro de un rango fresco, con una mínima estimada en 15º y una máxima de 20º. Las condiciones generales estarán dominadas por la estabilidad, aunque con temperaturas más bajas en comparación con el inicio del período.

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