Antes de comenzar el día, un repaso de toda la información de servicio que puede ayudarte a ahorrar tiempo, evitar demoras y planificar tus actividades. El pronóstico del tiempo, las calles con cortes, los trabajos de la EPE, el cronograma de ANSES y otros datos útiles, reunidos en un solo lugar.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 15 de julio
Clima, tránsito, cortes de luz, quiénes cobran en ANSES y las novedades más importantes para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.
Lo más importante en 30 segundos
- Clima: máxima de 21°C, cielo mayormente nublado y sin lluvias.
- Por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
- Hay cortes y reducción de calzada en distintos sectores de la ciudad por obras de ASSA y bacheo.
- La línea 16 modifica su recorrido por trabajos sobre calle Entre Ríos.
- La EPE realizará cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
- ANSES: cobran jubilados con DNI terminado en 4, AUH y Asignación Familiar con DNI 4, entre otras prestaciones.
Clima: miércoles agradable, sin lluvias y con una máxima de 21°C
La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 13,8°C, cielo algo nublado y una humedad del 83%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante toda la jornada predominará el cielo mayormente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante la mañana y apenas de entre 0 y 10% hacia la tarde y la noche.
La temperatura alcanzará una máxima de 21°C, una marca agradable para mediados de julio, mientras que por la noche descenderá hasta los 17°C.
El viento soplará del noreste entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la noche rotará al norte y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Recomendaciones
✔ Llevar un abrigo liviano para la mañana y la noche.
✔ Aprovechar la estabilidad del tiempo para actividades al aire libre.
✔ Si circulás por rutas durante la noche, prestá atención a las ráfagas.
Tránsito: cortes y desvíos que conviene conocer antes de salir
La Municipalidad informó varias intervenciones que afectan la circulación en distintos puntos de la ciudad.
Cortes de tránsito
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Puente Colgante entre la Rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (de 9 a 15.30).
Acceso a Dr. Zavalla desde Santo Tomé (desvío hacia Av. J. J. Paso).
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras (7 a 17).
Reducción de calzada
Francia y Bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Santiago de Chile entre Mosconi y Moreno.
Urquiza y Bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini.
Barrio El Pozo.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras durante la noche.
Colectivos
La línea 16, sentido ida, modifica su recorrido debido a las obras sobre calle Entre Ríos.
Recomendaciones
✔ Salir con algunos minutos de anticipación.
✔ Evitar la zona de obras si es posible.
✔ Circular con precaución por sectores con reducción de calzada.
Cortes de luz: las zonas afectadas este miércoles
La Empresa Provincial de la Energía realizará trabajos de mantenimiento durante la jornada.
Santa Fe
07:00 a 09:00: Blas Parera, Azcuénaga, Alsina y French.
07:00 a 11:00: Florencio Fernández, Larguía, Azopardo y Piedrabuena.
09:00 a 13:00: Matheu, Gorriti, Almafuerte y Urquiza.
Santo Tomé
07:00 a 11:00: Mosconi, Chile, Tucumán y Bieler Hass.
10:30 a 11:30: Ruta Nacional 11, Maipú, Los Paraísos y 13 de Diciembre.
San José del Rincón
07:00 a 10:00: Ruta Provincial 1, Los Guaraníes, Quiloazas y Corondás.
08:30 a 11:30: Ruta Provincial 1, Terraplén Oeste, Ocampo y La Colmena.
Recomendaciones
✔ Cargar celulares y notebooks antes del horario informado.
✔ Desenchufar equipos sensibles durante el corte.
✔ Tener agua disponible si el edificio utiliza bombas eléctricas.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de julio
Durante esta jornada cobran:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 4.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.
Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2.
Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.
Pensiones No Contributivas: continúan los pagos para DNI 8 y 9.
Asignaciones Pago Único y Familiares de PNC: todas las terminaciones según el cronograma vigente.
Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben además el bono extraordinario correspondiente a julio.
Recomendaciones
✔ Verificar la fecha antes de concurrir al banco.
✔ Priorizar el uso de cajeros automáticos o billeteras digitales para evitar filas.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de julio
Durante esta jornada cobran:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 4.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.
Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2.
Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.
Pensiones No Contributivas: continúan los pagos para DNI 8 y 9.
Asignaciones Pago Único y Familiares de PNC: todas las terminaciones según el cronograma vigente.
Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben además el bono extraordinario correspondiente a julio.
Recomendaciones
✔ Verificar la fecha antes de concurrir al banco.
✔ Priorizar el uso de cajeros automáticos o billeteras digitales para evitar filas.
Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe
El resto de la semana continuará con temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.
Jueves: mínima de 14°C y máxima de 25°C.
Viernes: mínima de 17°C y máxima de 26°C, la jornada más cálida.
Sábado: mínima de 16°C y máxima de 23°C.
Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias importantes para la región.
Antes de salir
✔ Clima estable, mayormente nublado y máxima de 21°C.
✔ No hay lluvias previstas.
✔ Atención a las ráfagas durante la noche.
✔ Hay cortes de tránsito y desvíos por obras en distintos sectores.
✔ La línea 16 modifica su recorrido.
✔ Existen cortes programados de energía en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.
✔ Cobran jubilados con DNI 4, AUH DNI 4 y otras prestaciones de ANSES.
✔ Si tenés trámites en PAMI, verificá primero si podés hacerlos de manera online.