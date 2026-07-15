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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 15 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 09:00 Blas Parera, Azcuénaga, Alsina y French

07:00 - 11:00 Florencio Fernández, Larguía, Azopardo y Piedrabuena

09:00 - 13:00 Matheu, Gorriti, Almafuerte y Urquiza

Santo Tomé

07:00 - 11:00 Mosconi, Chile, Tucumán y Bieler Hass

10:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Maipú, Los Paraísos y 13 de Diciembre

Rincón

07:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Los Guaraníes, Quiloazaz y Corondás

08:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Terraplén oeste, Ocampo y La Colmena

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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