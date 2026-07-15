Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 15 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:00 - 09:00 Blas Parera, Azcuénaga, Alsina y French
07:00 - 11:00 Florencio Fernández, Larguía, Azopardo y Piedrabuena
09:00 - 13:00 Matheu, Gorriti, Almafuerte y Urquiza
Santo Tomé
07:00 - 11:00 Mosconi, Chile, Tucumán y Bieler Hass
10:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Maipú, Los Paraísos y 13 de Diciembre
Rincón
07:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Los Guaraníes, Quiloazaz y Corondás
08:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Terraplén oeste, Ocampo y La Colmena
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.