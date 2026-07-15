Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada en Autopista
Se da entre el KM 96 al KM 99, altura de Arocena y en sentido a Santa Fe. La reducción de calzada se por obras. Solicitan circular con precaución.
En Rosario
Se activó el protocolo de emergencias en el helipunto del HECA. Las áreas operativas se preparan para interrumpir la circulación vehicular momentáneamente en Av. Pellegrini al 3200.
Tareas de transitabilidad sobre RN 178 en Villa Eloisa
Las intervenciones de mantenimiento provocan reducciones de carril advertidos por cartelería, con paso alternado ordenado por banderilleros.
Demarcación de sendas peatonales
Sobre Ruta Nacional 11 por Granadero Baigorria. Los trabajos producen reducciones puntuales de carril.
Túnel Subfluvial
Recordamos a los usuarios que siguen los desvíos de tránsito en cabecera Santa Fe, circular con precaución respetando las indicaciones.
En la ciudad de Rosario
Por trabajos de Aguas Santafesinas. En Santa Fe y Riccheri está reducida la calzada.
Autopista Rosario - Santa Fe
Desde el KM 96 a KM 99, altura de Arocena - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Desde el KM 134 a KM 133, altura de Sauce Viejo - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras
Desde el KM 16 a KM 13, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Trabajos en luminarias de cantero central
Desde el KM 147 a KM 146, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras
Tránsito de rutas y accesos
Trabajos sobre la Ruta Nacional 11
Continúan las obras de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín.
Los trabajos se desarrollan de 8 a 18 horas e incluyen fresado, bacheo profundo, repavimentación, reacondicionamiento de banquinas y nueva demarcación horizontal.
Durante las tareas:
La mano hacia el sur permanece habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
La mano hacia Timbúes se encuentra desviada por América, Vucetich y Presidente Perón.
Para evitar demoras, se recomienda a quienes viajen hacia Timbúes utilizar los desvíos por América o Córdoba hasta la colectora de la autopista.
Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé
Debido al avance de la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, permanece vigente un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, para quienes circulan en sentido hacia Santo Tomé.
En ese sector, la mano que ingresa a Santa Fe funciona provisoriamente en doble sentido durante unos 200 metros.
Las autoridades solicitan reducir la velocidad, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, se recomienda utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Cortes por intervenciones en vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 15.30 hs)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (17.00 - 07.00 hs) Obras de Assa