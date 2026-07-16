Ajuste impositivo

Chile: el Senado aprobó la megarreforma tributaria de José Antonio Kast

Con un ajustado margen y tras 12 horas de debate, la Cámara Alta respaldó la rebaja impositiva a grandes empresas y la restitución de fondos por proyectos ambientales revocados. El proyecto vuelve a Diputados con modificaciones en medio de una caída en la popularidad del mandatario.