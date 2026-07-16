El Senado de Chile aprobó este jueves un ambicioso proyecto de reformas económicas y tributarias impulsado por la gestión del presidente conservador José Antonio Kast.
Chile: el Senado aprobó la megarreforma tributaria de José Antonio Kast
Con un ajustado margen y tras 12 horas de debate, la Cámara Alta respaldó la rebaja impositiva a grandes empresas y la restitución de fondos por proyectos ambientales revocados. El proyecto vuelve a Diputados con modificaciones en medio de una caída en la popularidad del mandatario.
La iniciativa, con la que el Ejecutivo busca reactivar la inversión y dinamizar el aparato productivo, se votó artículo por artículo tras un tenso debate que se extendió por 12 horas y culminó cerca de las 3 de la madrugada debido a las fuertes discrepancias entre las bancadas.
“Hoy es un día importante para Chile, el país necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, celebró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una vez finalizada la votación.
Con una votación de 26 votos a favor y 24 en contra, la Cámara Alta aprobó el corazón del proyecto: una rebaja gradual de los impuestos corporativos para las grandes empresas, que disminuirán de la tasa actual del 27% al 23% para el año 2029.
No obstante, el texto legislativo deberá retornar a la Cámara de Diputados —que ya le había dado media sanción a finales de mayo— debido a la incorporación de nuevas modificaciones introducidas por los senadores.
Entre ellas destaca la norma de "derecho al olvido financiero", que obliga a borrar de los registros comerciales aquellas deudas que hayan prescrito o se hayan extinguido tras un lapso de cinco años.
Polémica por las compensaciones ambientales
Uno de los puntos más ríspidos de la discusión legislativa giró en torno a la flexibilización de reglas fiscales y ambientales. Por idéntico margen de 26 contra 24 votos, el oficialismo logró aprobar una polémica cláusula que contempla la restitución de gastos y compensaciones a aquellas compañías que sufran la revocación o el rechazo de sus proyectos comerciales por motivos medioambientales.
La medida encendió las alarmas en la oposición, cuyos legisladores la tildaron de irregular y adelantaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional para frenar su aplicación.
“Lo que ha hecho la derecha es entregar una amnistía tributaria”, denunció la senadora Yasna Provoste, del Partido Demócrata Cristiano. En contraste, el oficialismo logró consensuar otras directrices de corte social, como un régimen tributario especial de incentivo a las inversiones y la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores que sean propietarios de su primera vivienda.
Un modelo ortodoxo
La aprobación de esta megarreforma llega en un contexto macroeconómico complejo para Chile, marcado por un retroceso del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre y un índice de desempleo que trepó al 9,4% en el trimestre móvil de marzo-mayo, su peor registro desde mediados de 2021.
Para analistas como Gilberto Aranda, la propuesta del mandatario —quien asumió en marzo bajo la promesa de un "gobierno de emergencia"— representa una profundización del modelo neoliberal de finales de los años 70 y principios de los 80.
Sin embargo, el drástico giro a la derecha que encarna Kast ha comenzado a pasarle factura en los sondeos de opinión pública a solo cuatro meses de haber asumido el poder.
El descontento por el desempleo y la suba de los combustibles ha erosionado su base de apoyo: la consultora Cadem sitúa su desaprobación en un 60% frente a un 37% de aprobación, mientras que la firma Criteria registró un 53% de rechazo contra un 35% de respaldo popular.